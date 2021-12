El rap de Roberto Brasero para predecir si habrá o no Filomena en 2022

Roberto Brasero ha vuelto a sorprender con su particular forma de comunicar las novedades meteorológicas. El presentador de 'Tu tiempo' ha querido resolver una de las grandes dudas que tienen los españoles desde que en enero del año pasado la borrasca 'Filomena' dejar la mayor nevada en años en nuestro país.

La gran pregunta es si este año nos enfrentaremos a una nueva Filomena. Pues Brasero se 'ha bajado al parque' y ha comenzado a rapear como si se tratara de la FMS (La liga profesional de freestyle en España). Empieza a sonar la base y ya se intuye que algo va a pasar y Brasero no defrauda con su arranque: "Todo el mundo me pregunta si puede caer otra buena… ".

El meteorólogo ha continuado con su particular improvisación y con rimas simples pero efectivas ha ido dando pistas: "Te vas a reír ,si te digo la verdad, porque en realidad una cosas así… no se puede decir".

En el trasfondo de su rap se interpreta que es pronto para saberlo porque la ciencia es cuestión del día a día y no se puede establecer conclusiones con demasiada premura porque "no se va a cumplir" y en caso de que lo hiciera, "la verdad: será por casualidad".

Lo que si ha anticipado es que en Nochevieja tendremos una temperatura más alta que en otros años "Pero mira… no hay que ir tan lejos . El tiempo para nochevieja, aquí te lo dejo: Manga corta a mediodía y luego la noche será fría, pero no tanto…aquí te dejo mi canto". Y ha confirmado que no se trata de una inocentada, que el 28 de diciembre ya se sabe.