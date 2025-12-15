La RAE añade turismofobia, streaming, loguearse o crudivorismo al diccionario de la lengua española

En la edición en línea del Diccionario de la lengua española ya se pueden consultar todas las novedades. Hay un importante número que se incorporan desde el campo de las ciencias. En el ámbito sanitario encontramos episodio, eco (como acortamiento de ecografía), infecciosidad, narcoléptico/a, la enfermedad de rosácea, autovacuna, exoesqueleto o biobancos. Otras novedades del ámbito científico son gravitón (física), alelopatía o termoquímica (química).

De la lucha del ser humano para combatir el cambio climático surgen novedades como autoconsumo, en relación con el consumo propio de energía, o pulmón verde.

Muchas de las incorporaciones proceden del ámbito de internet y las redes sociales, como loguin y loguearse (para iniciar sesión en una una web o sistema informático etiqueta), o etiqueta (como sustitutivo del término anglosajón hashtag)

Se añaden los términos gif, hashtag, mailing y streaming como extranjerismos crudos, es decir, que se escriben en su idioma original y, por tanto, se deben escribir en cursiva.

Se recogen expresiones como juguete roto, para referirse a una persona que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda social o profesionalmente relegada, o hacer un simpa (España) o un pagadiós (Argentina), para irse sin pagar lo que se ha consumido en un establecimiento.

Términos como marcianada, para referirse a algo extravagante o raro; biblia como el documento que contiene la línea argumental y personajes de una serie, comecocos, milenial, bioterrorismo, crudivorismo, turismofobia y eurofobia se incluyen también en el diccionario.

Del vocabulario propio de los medios de comunicación se recoge fotonoticia y de las arte escénicas microteatro y alfombra roja.

El DLE incorpora también nuevas voces y acepciones procedentes del lenguaje coloquial: brutal añade una acepción nueva con el significado de ‘magnífico’ y chapar recoge el sentido de cerrar un establecimiento.

Unas 330 novedades, y la mayor parte de ellas no son nuevas incorporaciones, sino alteraciones, modificaciones, rectificaciones o mejoras de lo que ya tenemos.

Hay una revolución del léxico histórica impulsada por la tecnología

El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, ha explicado que hay palabras nuevas que reflejan “la pequeña revolución del léxico impulsada por la tecnología”, y que esta transformación tecnológica que estamos viviendo exige una renovación del diccionario y del vocabulario muy amplia.

Muñoz Machado ha explicado que esta actualización, con "menos pretensiones" que otros años, es un avance de la publicación del nuevo diccionario, la edición 24, "mucho más renovada y amplia" en la que están trabajando la RAE, y que se presentará, previsiblemente, en noviembre de 2026.

El director de la RAE ha querido recordar además que el procedimiento para incorporar o revisar un término es lento y exhaustivo, "no es capricho de los académicos". Se comprueba el uso real de las propuestas que reciben y se estudian en comisión.