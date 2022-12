Qué se sabe de BF.7, la nueva variante Covid que se extiende por China: características y síntomas

China atraviesa una situación complicada tras el estallido de contagios Covid provocado por un nuevo sublinaje de Ómicron. La estricta política de Covid cero que el país ha mantenido desde que comenzó la pandemia ha desencadenado un caos social, motivo por el Gobierno decidió recientemente suavizar las restricciones y permitir la libre movilidad de los ciudadanos.

El fin de la política Covid cero del Gobierno ha disparado los indicadores de la pandemia en China, y en la última semana se han multiplicado por seis el número de pacientes que han acudido al hospital por síntomas compatibles con una infección por Covid y por 16 las personas que acuden con fiebre.

Los datos son muy preocupantes. Los expertos alertan del colapso de los hospitales, donde el 80% del personal está infectado y, como en consecuencia, la mayoría de operaciones han tenido que cancelarse.

BF. 7, la variante responsable del estallido de contagios en China

Una nueva cepa del virus, sublinaje de BA.5, ha hecho saltar todas las alarmas en China. Se trata de BF.7 y está detrás de la escalada de contagios en el país.

Esta nueva variante se detectó poco después de que el Gobierno relajara las medidas y los estudios preliminares que su índice de contagio es hasta tres veces mayor que el de Ómicron: del 5,08 de BA.5 al entre 10 y 18,6 de BF.7.

Características

Además de que su capacidad de contagio es mayor que la de cualquiera de las variantes anteriores, BF.7 se caracteriza por un periodo de incubación más corto. Así, los síntomas en los pacientes contagiados con esta variante aparecen en menos tiempo desde es momento de la infección. BF.7 también presenta una mayor habilidad para reinfectar a las personas vacunadas o aquellas que ya han pasado la enfermedad.

La nueva cepa ya se ha detectado en España y en Estados Unidos, donde se estima que está detrás del 5,7 % de las infecciones hasta el 10 de diciembre.

La gravedad de la situación ha llevado a algunos expertos a alertar sobre la propagación de esta nueva variante, no por la gravedad de los casos, ya que de momento la mortalidad no ha aumentado, si no por su rápida propagación y capacidad de reinfección.

Síntomas de BF.7

Al ser un sublinaje de BA.5, los síntomas de BF.7 son similares a los de sus predecesoras. Los más comunes son: