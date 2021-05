¿Qué pasa si me llaman para vacunarme del coronavirus y estoy de vacaciones?

Cuando ya se han entregado más de 21 millones de dosis en España y el ritmo de vacunación va "como un tiro" en palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, surge una duda al acercarse el período estival en nuestro país.

El verano se encuentra a la vuelta de la esquina y, con el final del estado de alarma y ciertas restricciones, muchos ciudadanos comienzan a planificar sus vacaciones y desplazamientos por las distintas zonas del país.

La campaña de vacunación seguirá activa durante el verano, por lo que las personas que opten por salir de vacaciones y las fechas coincidan con una posible llamada para vacunarse, se encuentran ante la pregunta: ¿qué ocurre si las autoridades sanitarias contactar conmigo y estoy de vacaciones?

¿Qué pasa si me llaman para vacunarme durante las vacaciones?

La primera en ser preguntada por esta cuestión fue Carolina Darias. La ministra de Sanidad no aclaró en rueda de prensa qué ocurre con este supuesto: "Está previsto para aquellas personas que tienen tarjeta de desplazado y por tanto ya están siendo vacunadas en la Comunidad Autónoma en la que se hallan desplazadas. No tengo constancia que haya sido contemplada esa cuestión y en cualquier caso los servicios de salud avisan con tiempo para que puedan vacunarse y, si no, habrá que esperar a que acabe el turno de la cohorte para poder volver a vacunarse".

La respuesta difiere con lo que afirmaron Fernando Simón y Silvia Calzón en la rueda de prensa de este jueves, donde sí especificaron este caso: "Si la llamada coincide con los meses de verano, que se pongan en contacto con el sistema sanitario de la comunidad para garantizar que sean captados para la vacunación allí".

Es decir, la vacunación se realizaría en la comunidad donde la persona se encuentre de vacaciones, aunque con un matiz: la necesidad de tener la tarjeta de desplazados para poder ser citados.

Madrid insistirá con la llamada

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, también se ha referido a la posibilidad de la llamada de la vacuna en período vacacional. "Se continúa llamando hasta que la persona se vacuna, somos muy insistentes, queremos que se vacune al mayor número de madrileños posible", ha señalado Escudero sobre la cuestión.

Así va la vacunación en España

Darias subrayó que la campaña de vacunación en España va "como un tiro", con 18.489.580 dosis administradas en nuestro país y 12.966.552 personas que ya han recibido una dosis de la misma.

En cuanto a los ciudadanos que ya han recibido la pauta completa, el número llega hasta los 5.696.827 personas.