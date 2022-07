Por qué ya estamos en la ‘octava ola Covid’: cómo afecta, síntomas y qué ha pasado con la séptima ola

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, ha informado de que ya hemos entrado en la que sería la octava ola de coronavirus, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Según informa, la séptima ola fue prácticamente "fantasma".

Armenteros ha alertado de que "aunque no tenemos datos de la mayoría de los positivos, por coronavirus" debido a que únicamente se está facilitando la incidencia acumulada entre las personas mayores de sesenta años, los casos que acuden a las consultas, sumados a "los nuevos casos en gente joven y los casos que podían ser sumados de autotests que realizan los pacientes", se podría confirmar que "estaríamos en una octava ola".

¿Qué ha pasado con la séptima ola?

Por su parte, el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia explica qué es lo que ha pasado con la séptima ola de coronavirus, la cual califica de "casi fantasma".

Lorenzo Armenteros asegura que ha desaparecido "porque no había datos suficientes, así que de forma epidemiológica estaríamos en un octava ola". Además, añade que "ese pico que se está dando en las dos últimas semanas podría indicarnos que hay una nueva ola en ciernes y ya está empezando a subir".

Delegar la seguridad sobre los ciudadanos es complicado porque están muy cansados

Asimismo, el experto alega que "delegar la seguridad sobre los ciudadanos es complicado porque están muy cansados, hay un cansancio pandémico y la gente quiere disfrutar del verano, de las aglomeraciones, pero esto da lugar a un gran número de contagios".

Aunque, tal y como ha confirmado durante una entrevista en 'Más de uno' con Carlos Alsina, pone en duda que el Gobierno vaya a establecer la obligatoriedad de las mascarillas, por lo que finalmente delegará la responsabilidad en los ciudadanos y en las empresas.

¿Cuáles son los síntomas de esta octava ola de coronavirus?

El facultativo también ha recordado que las variantes BA.4 y BA.5, las más presentes en esta octava ola, son más infecciosas y presentan una sintomatología más severa que en las variantes anteriores. "Los síntomas son mayores y obliga a ir a consultas de Atención Primaria y a un mayor ingreso hospitalario. Las variantes no son iguales y no se deben tratar de la misma manera", ha explicado.

