Por qué debes pedir la pizza sin cortar y función clave de la pieza que viene en medio

La pizza es uno de los platos más populares y demandados en los restaurantes o en las plataformas de envío de comida a domicilio. Sin embargo, a la hora de pedirla hay que tener en cuenta muchos factores y uno de ellos es si debemos solicitarla cortada o no. La respuesta es clara: no se debe pedir que corten nuestra pizza.

Se debe a que entre que la pizza esté preparada y que el comensal la tenga delante para empezar a disfrutarla pasará un tiempo, lo que supondrá que los aceites, el queso, el tomate, entre otros, puedan colarse entre los huecos. Parece una tontería, pero eso significaría que la masa de la pizza se humedezca y ya no parezca como si acabara de sacarse del horno. En definitiva, nunca hay que pedir que nos corten la pizza en los restaurantes, sino que siempre hay que insistir en que la manden entera.

Si se pide a través de una aplicación, siempre está la opción de añadir un comentario en el que indicar que no corten la pizza.

¿Para qué sirve la pieza que va en el centro de una pizza?

Pero no solo esto, sino que hay otra razón por la que no se debe pedir una pizza cortada. Cuando se fragmenta recién sacada del horno, el calor hace que ingredientes como el queso se deslicen entre los bordes y acaben cayendo a la caja de. Esto no ocurre si se corta en casa, teniendo en cuenta que la pizza ya está más fresca y estos se han aposentado.

Además, otra de las curiosidades de este alimento es el pequeño objeto de plástico que siempre tienen en el centro. Su función es muy sencilla, sirve para evitar que la masa de la pizza se pegue a la parte superior de la caja.