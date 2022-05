Qué es el colesterol: y por qué sube con algunos alimentos

Las enfermedades cardiovasculares suponen la principal causa de fallecimiento en España según el Instituto Nacional de Estadística. Por ello, no es de extrañar el interés constante que existe en torno a los niveles de colesterol. Esta sustancia es esencial para el cuerpo humano, puesto que participa en la creación de células sanas. Sin embargo, su exceso puede provocar problemas cardíacos. El modo más habitual de controlar esos niveles es mediante una alimentación adecuada, pero no siempre funciona. Eso lleva a preguntarse ¿por qué sube el colesterol si no como grasas?

Los alimentos ricos en grasas saturadas y trans, así como en azúcares, son los principales causantes de que aumente el nivel de colesterol “malo”, es decir, el LDL (lipoproteínas de baja densidad). Por ello, son los primeros que deben dejar de ingerirse. Sin embargo, en ocasiones no solo no descienden los valores, sino que incluso se elevan. ¿Por qué ocurre eso?

Antes de responder a esta pregunta, debe quedar claro que el colesterol es esencial para el ser humano. El citado LDL es el encargado de transportar la grasa por todo el cuerpo utilizando las arterias. Por su parte, el HDL (lipoproteínas de alta densidad) es el encargado de limpiar los restos de grasa que han quedado durante ese transporte para conducirlas nuevamente al hígado. Por esa razón, cuando hay un exceso de LDL o un desequilibrio con respecto al HDL, la grasa tiende a acumularse en las paredes de las arterias hasta provocar un taponamiento, con las consecuencias nefastas que ese hecho tiene.

Como se puede deducir, un modo lógico para evitar que suceda pasa por no abusar de alimentos ricos en grasas saturadas. Eso sí, aunque suele ser una medida efectiva, puede no ser suficiente. Y es que hay otras razones que explican por qué sube el colesterol si no se comen grasas.

Factores que aumentan el colesterol

Como acabamos de ver, incluso si se evitan las grasas en la dieta, existe la posibilidad de que los niveles de colesterol no decrezcan y se mantengan en cifras poco saludables.

Otros hábitos

Si una persona aún acumula un exceso de grasa en el organismo, esta se convierte en triglicéridos y eso lleva a una disminución del HDL o colesterol bueno. Por ello, puede darse el caso de que a pesar de optar por una alimentación sana, ese exceso de grasa aún sea demasiado alto.

Fumar y beber alcohol también son una buena respuesta a por qué sube el colesterol si no se comen grasas. Por un lado, el tabaco disminuye el HDL. Y por otro, una excesiva ingesta de bebidas alcohólicas provoca que el hígado trabaje en eliminar las toxinas provocadas por el alcohol y no pueda realizar su labor habitual.

El estrés tampoco es un buen aliado. Su hormona es el cortisol y la sustancia que la protege es el colesterol, de manera que cuanto más cortisol se genere… más colesterol tendremos.

Por otro lado, algunos medicamentos inciden de un modo negativo en la generación de LDL y HDL, llegando a provocar desequilibrios equiparables a una dieta no adecuada.

Aunque no sea una causa como tal, hay que señalar que la edad es un factor que se ha de tener presente. La cantidad de colesterol aumenta según envejecemos, de manera que los cuidados deben incrementarse con el paso del tiempo. Esto queda perfectamente reflejado en la tabla de niveles de colesterol por edades que apuntaremos a continuación.

Enfermedades

Colestasis. Cuando el hígado tiene un trastorno como la colestasis, imposibilita un flujo correcto de la bilis. Esto implica que no se gaste colesterol en esta labor, con lo que se acumula.

Hipotiroidismo. Si la tiroides genera hormonas tiroideas más lentamente de lo habitual, se ralentiza el funcionamiento de los órganos y esto lleva a que se acumule colesterol en la sangre.

Síndrome nefrótico. Lo puede padecer el riñón y causa la expulsión de proteínas en la orina. Esto lleva a que el propio cuerpo genere más lipoproteínas (HDL y LDL) con las que trata de compensar dicha pérdida.

Tabla de niveles de colesterol por edades

Como hemos apuntado con anterioridad, los niveles de colesterol suelen aumentar con la edad. Esto implica que a medida que se cumplen años, las personas deben mejorar sus hábitos para evitar cualquier tipo de enfermedad cardiaca.

Si se echa un vistazo a la tabla de niveles de colesterol por edades, queda clara esta afirmación:

En los adultos, unos parámetros buenos de colesterol total son estar por debajo de 200 miligramos por decilitro (mg/dL). Entre 200 y 239 se considera un valor moderadamente elevado y por encima de esa cifra, alto (y peligroso). En cambio, en niños, esos mismos parámetros son de menos de 170 (bueno), de 170 a 199 (moderadamente elevado) y 200 o más.

En cuanto al HDL y al LDL, es bueno que el primero supere los 60 mg/dL y el segundo sea menor de 100. De ahí que no hay que guiarse únicamente por la cifra de colesterol total, ya que puede haber mucho LDL y muy poco HDL y no superar los límites recomendables. Sin embargo, sería igualmente peligroso. Respecto a los niños el LDL debe ser inferior a 110 y el HDL superior a 45.

En definitiva, mantener unos niveles de colesterol saludables es una labor que todos debemos tener muy presente para evitar cualquier tipo de problema cardíaco. Desde la infancia, se trata de una cuestión crucial para la salud, como lo demuestra el cambio en la legislación de Consumo al prohibir a famosos e influencers anunciar alimentos y bebidas para el público infantil.

