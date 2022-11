¿Me puedo poner la vacuna de la Covid o gripe si estoy resfriado?

Estamos en una época en la que la tos y los estornudos nos rodean allá donde vayamos. Las bajas temperaturas y el hecho de que ya no llevemos mascarillas favorecen que los virus respiratorios, como la Covid-19 y la gripe, se trasmitan con mayor facilidad.

Por eso, es fundamental vacunarse contra uno o ambos virus. Pero si a la hora de recibir el pinchazo estamos resfriados, podemos dudar de si es lo más adecuado.

¿Puedo vacunarme de la gripe si estoy resfriado?

Vacunarse resfriado, ¿sí o no? El Ministerio de Sanidad señala que una persona no puede recibir la vacuna de la gripe si tiene fiebre alta en ese momento, toma medicamentos inmunosupresores o está en tratamiento antibiótico por una neumonía o enfermedad grave.

Pero en el caso de un resfriado leve que no causa fiebre, la persona sí puede recibir la vacuna y sólo debe posponerse la vacunación en caso de estar cursando un cuadro febril o enfermedad aguda grave.

La vacuna sólo está contraindicada en los siguientes casos:

Personas alérgicas a los principios activos o a algún componente de la vacuna.

Niños y niñas menores de 6 meses.

Personas que tengan fiebre o una infección aguda: la vacunación deberá posponerse hasta que se hayan recuperado.

Personas que han tenido una reacción alérgica grave a una vacuna de la gripe con anterioridad.

¿Y del Covid?

En el caso de la vacuna contra el covid ocurre igual que con la de la gripe. No pasa nada por estar resfriado y recibir la dosis.

No obstante, si se tienen síntomas compatibles con la COVID-19, como fatiga, dolor de cabeza o fiebre, debe realizarse un test diagnóstico (antígenos o PCR) para asegurarse de que no se está cursando la enfermedad. Si la persona está contagiada con covid, no podrá vacunarse.