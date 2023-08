¿Te pueden negar una mesa si vas solo a un restaurante? Organizaciones de consumidores responden

¿Alguna vez has tenido el antojo de cenar en tu restaurante favorito, pero no lo has hecho por no contar con compañía? Aunque pueda resultar chocante, miles de personas de todo el mundo optan por disfrutar de la hostelería en solitario: en Nueva York, la plataforma de reserva de mesas Open Table registró, entre 2012 y 2013 un aumento del 80% en las reservas para una sola persona, mientras que en Japón comer solo es una práctica bastante habitual.

Sin embargo, tal y como se recogió en un reportaje El País, existen algunos establecimientos que no admiten a comensales solitarios, bien porque su consumo será presumiblemente menor que el de un grupo o bien porque su presencia puede resultar extraña para otros comensales. Sin embargo, ¿es legal que no te permitan reservar una mesa para ti solo, o que no te admitan en el local si novas acompañado?

Las dos principales asociaciones de consumidores de nuestro país, FACUA y OCU, tienen posturas diferentes al respecto, puesto que existe un cierto vacío legal al respecto: la Organización de Consumidores y Usuario explica, en su informe "Malas prácticas en hostelería", que existen establecimientos en cuyas páginas web admiten, como mínimo, reservas para dos personas.

La organización define esto como "injusto" pero no como ilegal, puesto que cada local puede establecer su propia normativa de funcionamiento. Sin embargo, el documento de la OCU se refiere específicamente a las reservas por web, y no menciona lo que ocurriría si presencialmente se negase el acceso a una mesa para una persona sola. "¿Es legal? Es cierto que el establecimiento puede establecer las condiciones del servicio que presta... por lo tanto, no sería ilegal, salvo que fuera discriminatorio" explica la OCU en el informe.

FACUA sí lo considera discriminatorio

El problema es determinar si se puede considerar "discriminatorio" el no permitir comer a una sola persona. FACUA lo tiene claro: "Limitar el derecho de acceso a un consumidor por el simple hecho de ir a comer sin acompañante y que esto pueda suponer menores ingresos al establecimiento es discriminatorio", explica FACUA en su web, donde afirma que podría tratarse de un comportamiento abusivo "ya que el empresario genera un obstáculo desproporcionado para el disfrute por el consumidor del servicio ofertado".

Con todo, la asociación admite que esta práctica entraría dentro de la legalidad si la normativa municipal o autonómica la contemplase expresamente. Sin embargo, FACUA, en el mismo comunicado, invita a cualquier usuario que viva esta situación a que denuncie los hechos a las autoridades de consumo pertinentes.