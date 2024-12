La Princesa Leonor, el gancho perfecto para las estafas en Latinoamérica

Las estafas se han convertido en un gran enemigo en pleno siglo XXI. Debido al auge de las redes sociales, esta forma de engaño a otras personas pareciera que haya cobrado vida propia. Si navegas por internet hay que tener cuidado en qué enlace clicar, si subes una foto a la red es posible que pierdas el control sobre ella, si descuelgas el teléfono es probable que te intenten estafar con la factura de la luz, si recibes un SMS o email de destinatario desconocido puedes ser víctima de 'phishing'... Y un largo etcétera.

Llegados a este punto puede parecer que todo es culpa de Internet y que antes de que llegara a la vida humana las estafas no existían. Bien, este razonamiento es un error, pues hay constancia de que el origen de los engaños a otras personas para aprovecharse de su bondad e inocencia se remonta a antes de Cristo.

Una de las últimas modas es estafar mediante el uso de Inteligencia Artificial. Esta herramienta digital es utilizada por múltiples estafadores en todo el mundo, como aquellos que han engañado a varias personas en Latinoamérica haciéndolas creer que estaban hablando con la Princesa Leonor.

El foco de difusión principal de estos engaños son las redes sociales, principalmente TikTok. En esta plataforma existen varios perfiles falsos que se hacen pasar por la heredera del Rey Felipe VI. Sin embargo, tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía (su hermana) no tienen cuentas oficiales en ninguna red social. Y mucho menos son causantes de estafa a otras personas.

TikTok como foco de difusión

Basta con hacer una búsqueda superficial por la plataforma con el nombre 'Princesa Leonor' para que varios perfiles muestren su contenido haciéndose pasar por ella. En uno de ellos, al que ha tenido acceso Onda Cero, se muestran vídeos hablando de la falsa Princesa que han sido realizados con Inteligencia Artificial.

En concreto, la cuenta que ha sido analizada promete grandes cuantías de dinero con tan solo comentar con la cantidad necesitada. "Esto es original, no es un engaño", reza en una de las publicaciones del perfil falso. "Menciona cuánto dinero necesitas, lo transferiré ahora mismo".

Este perfil intenta aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas más necesitadas, sobre todo en países latinoamericanos, ya que se dirige a ellos con frecuencia. "Mentira, me prometiste 1.000 millones de dólares y no me los has mandado", escribe un usuario como respuesta a la publicación donde la falsa Princesa Leonor promete ayudas económicas.

Número de WhatsApp

En uno de los vídeos en el que se emplea la IA para recrear a una Princesa Leonor artificial se hace referencia a un enlace. Este se encuentra anclado al perfil de la cuenta de TikTok. Una vez que se abre este link, automáticamente aparece el nombre de un señor que se presenta como secretario. Posiblemente haga creer que es el secretario de la Princesa Leonor para acercarse a la persona que quieren estafar.

El engaño

El modus operandi de los estafadores, según ha podido saber Onda Cero, es a través de la demanda de impuestos. Es decir, cuando la persona contacta con la falsa Princesa Leonor o con alguno de sus 'asistentes', estos le piden una pequeña cantidad de dinero para posteriormente poder enviarle la suma económica acordada previamente. "Tus asistentes están pidiendo impuestos, algo que es absurdo", escribe otro usuario.

Sin embargo, esa ayuda nunca llega y, cuando las víctimas se han dado cuenta de que han sido engañadas, los estafadores desaparecen del mapa y es imposible contactar con ellos. "De estos números que dicen ser la Princesa Leonor están pidiendo dinero en dólares. Hay un montón de cuentas, no se sabe cuál es la original", publica otro internauta.

Aun así, a pesar de las muchas advertencias, hay cientos de personas que siguen creyendo lo que publican estos perfiles, por lo que las estafas podrían ir en aumento. Según publicaba 'El País', la red social de TikTok ha sido avisada de esta situación, quienes aseguran que han tomado medidas, aunque por el momento prevalecen perfiles como el analizado en la red.