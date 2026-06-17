La Policía interviene 66.000 camisetas de fútbol falsificadas, muchas de la Selección Española

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe a la piratería de material deportivo con la intervención de más de 66.000 camisetas y equipaciones de fútbol falsificadas y la detención de 95 personas en distintos puntos de España.

La operación, desarrollada junto a Interpol, Europol, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se puso en marcha ante el aumento de la distribución de camisetas falsas coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol de 2026.

Los agentes han decomisado más de 16 toneladas de mercancía falsificada, gran parte de ella reproducciones de la equipación oficial de la Selección Española. Según las estimaciones policiales, el perjuicio para las marcas afectadas supera los siete millones de euros.

La investigación detectó una red de almacenamiento, distribución y venta que operaba principalmente desde Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Dénia. Las prendas se comercializaban en mercadillos, a través de la venta ambulante y también por internet, mediante plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

En el marco de la operación se han realizado registros en más de 15 ubicaciones, entre ellas naves industriales, domicilios y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La operación ha generado un profundo debate en redes sociales y se ha puesto de relieve los prohibitivos precios de los artículos originales que en muchas ocasiones superan los 150 euros. Se esgrime que estas falsificaciones tienen un impacto económico fuerte en el sector del material deportivo. Sin embargo, los usuarios reclaman que mientras los precios se mantengan no adquirían el artículo original. Lo cierto es que las camisetas intervenidas superan los 7 millones de euros de valor en el mercado.