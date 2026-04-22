Unos perros atacan a una bebé de 22 meses y la dejan en estado "muy crítico"

La Policía Nacional investiga el ataque ocurrido el pasado domingo en Talavera de la Reina (Toledo) de unos perros a una bebé de 22 meses, que permanece ingresada en el Hospital Universitario. Según la madre, este suceso habría tenido lugar cuando la bebé salió a la terraza de su casa y fue atacada por los perros de unos vecinos.

La niña fue trasladada de urgencia por la propia familia hacia el hospital de Talavera. "La situación era tan grave que estaban preparados para trasladarla en helicóptero a Toledo, pero por cuestiones de tiempo, que se tardaba menos en ambulancia y donde finalmente estamos desde entonces", relata la familia.

Con tan solo 22 meses, Blanca ingresó en el hospital en estado "muy crítico", teniendo además la tensión muy baja. "Le han tenido que dar más de 100 puntos. Han sido horas y días de muchísima angustia, sin saber cómo iba a evolucionar", añaden.

Llevaban tiempo en tensión con el vecino

Mediante un comunicado, la familia explica que llevan tiempo con una situación complicada con el vecino, debido a "un conflicto socioeconómico de división de empresas". Respecto a la presencia de los perros, la familia recuerda que "le habíamos pedido que no dejara a sus perros lobo americanos sueltos por las zonas comunes del jardín", sentenciando que "nunca hizo caso".

La madre de Blanca pide rezar por ella

Esther Zamora es la madre de Blanca, la niña de 22 meses que sigue ingresada en el hospital tras este fatídico suceso. Ha pedido a la gente que "no se canse de rezar", asegurando que la pequeña "todavía tiene mucho camino por delante".

La familia trata de recuperarse de esta tragedia, en la que llegaron a presenciar que "uno de los perros lobo la tenía en la boca como si fuera un trapo". Afirman que "fueron momentos absolutamente desgarradores y de auténtico pánico".

"Ahora mismo está más estable dentro de la gravedad, y para nosotros eso ya es muchísimo". La familia pide rezar por la bebé, ya que "cada oración cuenta, y estamos convencidos de que estáis siendo parte de este pequeño gran avance que está teniendo".

Actualmente, la pequeña se encuentra intubada y sedada en el Hospital Universitario de Toledo, ya que los médicos "no quieren que se desperdicie ningún recurso en poder controlar el sistema nervioso" y "prefieren que todos los esfuerzos los centre en regenerar sus órganos internos dañados".