Pérez Reverte recurre a una cita en el peor momento de la legislatura: "El mayor estafador engaña al pueblo..."

La legislatura atraviesa uno de sus momentos más complicados. A los casos de corrupción que dinamitan la confianza en el Ejecutivo desde hace meses se han unido los episodios de machismo que comenzaron con la inacción en el caso Salazar y continuaron con réplicas en Lugo, Córdoba o Valencia, lo que ha puesto en duda el protocolo interno y ha enfadado considerablemente a la mayoría de Consejerías de Igualdad.

El socio de coalición Sumar, en boca de su líder, Yolanda Díaz, ha exigido cambios profundos en el Gobierno. Una petición que Pedro Sánchez no tiene intención de atender. Con todo este caldo de cultivo, quizás, se puede entender mejor la publicación de Arturo Pérez Reverte, que ha llegado poco antes de la comparecencia de balance del año de Pedro Sánchez.

El escritor ha dejado una reflexión atribuida a Jenofonte: "Se llama estafador a quien, recibiendo dinero o bienes gracias a la confianza, se queda con ellos. El mayor estafador de todos es el que, sin merecerlo, engaña al pueblo haciéndole creer que es capaz de dirigir el Estado". Una cita que no atribuye directamente a nadie, pero que puesta justo antes de la rueda de prensa del presidente del Gobierno, muchos han relacionado con él.

La comparecencia de Sánchez

En su comparecencia, el presidente ha insistido en su intención de completar la legislatura y ha ido desgranando los diferentes frentes. Ha defendido que los avances en igualdad han sido impulsados "gracias a los progresistas" y que no aceptará "lecciones" de la derecha y la ultraderecha, a quienes acusa de tapar y minimizar la violencia machista.

Sánchez ha subrayado que el machismo "no pertenece a un solo partido", sino que es una "lacra social", en referencia implícita a formaciones que niegan la existencia de esta violencia en sus filas.

El presidente vuelve a cargar contra el PP y esquiva pronunciarse sobre Vox

Sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, Sánchez ha recalcado en que su partido ha actuado "con contundencia y no con connivencia". Ha recordado la caída de Pablo Casado como ejemplo para atacar al PP y evitó comentar sobre Vox: "Bastante tienen ya". También que en el PSOE "no hay financiación irregular" porque sus cuentas son "públicas, transparentes y auditadas".

La rueda de prensa ha dejado además una frase irónica al ser preguntado por su relación personal con José Luis Ábalos: "Se conoce más a una persona yendo de vacaciones en un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros".