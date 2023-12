Los pediatras advierten de que estos son los alimentos que más atragantamientos provocan entre los niños

Con las cenas y comidas de Navidad a la vuelta de la esquina, desde la Asociación Española de Pediatría (AEP) han querido recordar del peligro que suponen para los más pequeños las uvas, los frutos secos y los caramelos ya que pueden atragantarse fácilmente con ellos.

El cirujano pediátrico del Hospital Universitario La Paz, el doctor Carlos de la Torre, reclama que los frutos secos deberían llevar la misma advertencia que los medicamentos: "mantenerse fuera del alcance de los niños". Recomienda alejar sobre todo las pipas, los cacahuetes y los anacardos.

Explica que cada año en Nochevieja hay una escena que se repite: atragantamiento de algún niño por uvas. En 2019 un menor falleció por este motivo y el año pasado otro caso también terminó de manera funesta. La piel de la uva hace que resbale fácilmente por la faringe, llegando así a la tráquea, donde podría quedarse adherida.

En muchas ocasiones, los niños por imitar a los adultos, cogen las uvas enteras y las tomas sin que nadie les vea. Según comenta el especialista la estadística demuestra que la mitad de este tipo de accidentes suceden aunque los adultos estén presentes. De la Torre advierte que es necesario vigilar a los menores y además quitar la piel y las pepitas de las uvas y cortarlas en mitades o cuartos.

"Para hacernos una idea, el diámetro de una tráquea infantil es similar al de su meñique, por lo que deberemos siempre darle trozos más pequeños", aconseja.

Especial atención a estas situaciones

La asociación sugiere tener especial cuidado con los globos, los caramelos de las cabalgatas, las piezas de juguetes pequeñas, las decoraciones con piezas diminutas, las pilas de botón o las bolas de los bingos navideños.

Cómo actuar ante un atragantamiento

Puede que a pesar de haber tomado las medidas preventivas se produzca un atragantamiento que impida el paso del aire a los pulmones. Los pediatras indican que el primer paso en esta situación es llamar a emergencias 112 y no tocar ni zarandear al niño, pero sí animarle a toser.

Si aún tosiendo no se ha logrado expulsar el elemento y al abrirle la boca se ve que es viable extraerlo con las manos, los expertos recomiendan hacerlo. Si no se va claro que se pueda sacar sin empujarlo hacia adentro o el niño es menor de un año, es mejor no intentarlo.

Se debe colocar al pequeño hacia delante y darle cinco golpes secos entre los omoplatos. En caso de que no funciones, se intentará practicar la Maniobra de Heimlich, siempre que el niño sea mayor de un año. Se debe abrazar al niño por detrás, cerrar la mano formando un puño y colocarlo, con el pulgar hacia el estómago del niño, entre su ombligo y la punta inferior del esternón. A la vez habrá que agarrar el puño con la otra mano y comprimir de manera rápida hacia adentro y hacia arriba para que el objeto salga. Se debe repetir el proceso tantas veces como sea necesario.

Los especialistas aseguran que estas medidas son vitales y que si "esta pequeña guía sirve para salvar la vida de un sólo niño, ya habrá valido la pena".