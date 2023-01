A partir de qué semana se puede escuchar el latido del feto

El Gobierno de coalición de Castilla y León formado por Partido Popular y Vox ha acaparado todas las miradas tras poner sobre la mesa un polémico protocolo para intentar reducir el número de abortos que se producen a lo largo del año. Según los últimos datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, publicados a finales de 2022 por el Ministerio de Sanidad, durante el año 2021, se llevaron a cabo 90.189 abortos.

Tras conocerse estos datos y después de la aprobación de la también polémica ley del aborto de Irene Montero, por la que se eliminan los tres días de reflexión o por la que las jóvenes de 16 y de 17 años podrán abortar sin necesidad de tener permiso paterno ni judicial, el líder regional de Vox y vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, anunció una serie de medidas "provida" para intentar evitar los abortos.

El protocolo propuesto por Vox pretendía obligar a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que querían interrumpir sus embarazos las siguientes tres opciones:

Escuchar el latido del feto.

Ver una ecografía 4D.

Recibir atención psicológica.

Aún así, el vicepresidente destacó que "no se va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere", simplemente sería un ofrecimiento por parte del sanitario.

¿ A partir de qué semana se escucha el latido?

El doctor Jesús de la Fuente, ginecólogo y colaborador de 'Más de uno', ha confirmado a Onda Cero que "a principios de la quinta semana de embarazo es cuando empiezas a ver el embrión en sí". Sin embargo, no se empieza escuchar el latido del bebé hasta el final de esta semana de gestación, cuando el feto mide aproximadamente unos 2 milímetros.

Aún así, el doctor de la Fuente destaca que "no es algo matemático" ya que "hay veces que tarda más porque el desarrollo del tubo cardiaco sucede un poco más adelante".

¿A partir de cuándo se puede hacer la ecografía en 4D?

Asimismo, el doctor comenta que "la ecografía en 4D es una ecografía normal que lo único que te aporta es tridimensionalidad". Explica que aunque se puede hacer desde el principio, porque lo que hace es "interpretar las imágenes que recibe el aparato", asegura que "no tiene ninguna utilidad antes de la semana 10 porque vas a ver un manchurrón".

El experto sostiene que este tipo de ecografías están destinadas a ver la cara del bebé, la expresión facial e, incluso, se pueden ver los órganos (cerebro, corazón, etc.), pero no es aconsejable realizar en una etapa temprana del embarazo porque "cuanta más complejidad le pedimos al ecógrafo también mete un poco más de energía y puede producir un tipo de calentamiento al embrión". Por ello, el doctor de la Fuente no recomienda hacerlas hasta la semana 20, como pronto.

Mañueco desmiente el protocolo

Tras el revuelo causado por las declaraciones de García- Gallardo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado el protocolo y ha alegado que las medidas sanitarias para prevenir abortos en la Comunidad no serán obligatorias para los médicos.

"La Junta de Castilla y León no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios", confirmó el popular a través de su cuenta de Twitter.