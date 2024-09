El papel del CNI en el romance Bárbara Rey - Juan Carlos I: el alquiler de una casa o los pagos a la 'vedette'

Se conocieron en la Nochevieja de 1975. Juan Carlos, recién nombrado rey de España, y Bárbara Rey, una de las vedettes del momento en aquella España. Intermedió Adolfo Suárez para propiciar un encuentro que dio lugar a un romance que duró dos décadas, según detallan algunas fuentes.

Alberto Sainz, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, aseguró en el programa Salvados de La Sexta que el CNI hizo pagos a Bárbara Rey, con el fin de mantener la privacidad de ese romance en el que la discreción siempre fue un pilar fundamental. Múltiples fuentes señalan que se le hicieron pagos millonarios procedentes de fondos reservados entre 1996 y 1997.

"Hasta donde yo sé, es que del CNI nunca salió dinero público para las manos de esta señora. Salía de donantes externos", señalaba Sainz en la entrevista y detallaba que "esta persona, por ejemplo, recibía contratos de trabajo en la televisión valenciana, por lo que no era dinero contante y sonante, y no eran de cuentas en Suiza. Tenía contratos en televisiones autonómicas, a cambio de silencio".

El ex jefe del CNI explica que esos pagos terminaron cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo: "Cuando llegué me encontré una situación totalmente insostenible, el CNI no estaba para esas cosas. Cerramos el capítulo, dejamos de oír los posibles chantajes, se dejaron de hacer las acciones de influencia a su favor y el asunto acabó".

Asimismo, las fuentes indican que el CNI alquilaba una casa en Aravaca de tres plantas para que se produjeran los encuentros entre ambos. Entraban por el garaje en diferentes momentos, para no ser relacionados. Ahora, estas fotos de las fotos íntimas de ambos, desvelan uno de los secretos que más se han intentado tapar. Unas instantáneas que han sido filtradas por el propio hijo de la cantante, Ángel Cristo Jr. Cuando tenía 11 años, se ausentó de ir a clase del colegio, para hacer las fotografías escondido en el jardín de un vecino.