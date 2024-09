El rey Juan Carlos besándose con Bárbara Rey: una revista holandesa publica fotos inéditas de ambos

La revista holandesa Privé ha publicado unas imágenes inéditas del rey emérito, Juan Carlos I, junto a Bárbara Rey. Las fotografías las ha filtrado el propio hijo de la artista, Ángel Cristo Jr, quien ya avisó hace unos meses en televisión de que disponía de ese material que hasta ahora no había visto la luz.

En las fotografías se puede ver al rey de España abrazando y besando a la vedette, actriz y presentadora, con la que hasta ahora había sido vox populi que había mantenido una relación, pero no se había publicado pruebas gráficas que lo demostraran.

Ha sido el propio hijo de Bárbara Rey el que ha proporcionado este material a la revista y quien asegura que fue él mismo el que hizo las fotografías en secreto cuando tenía 13 años.

Reacción de Bárbara Rey

Bárbara Rey se enteraba por el programa Espejo Público de la publicación de estas imágenes y ha reaccionado con sorpresa. La artista ha tardado 5 segundos en responder al reportero del programa para decir después: "No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. Me he quedado... no sabía yo que podía llegar hasta este extremo, qué vergüenza. Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es y como ha sido toda la vida. Hasta aquí".

El pasado mes de diciembre, su hijo aseguró en el programa de 'De viernes' que se escondió "detrás de una valla" y les hizo esas "fotos íntimas, que van desde el coche, a la barbacoa, a la piscina en actitud romántica". Con la publicación de estas imágenes por parte de la revista neerlandesa se confirma que estos documentos existían.

El rey emérito se encuentra en Sanxenxo

El rey emérito está en Sanxenxo (Pontevedra) para participar, como es habitual, en la regata que se disputa durante el fin de semana y que lleva su nombre.

El exjefe del Estado participará, previsiblemente, a bordo del 'Bribón', que ya está inscrito en esta nueva cita de la clase 6 metros, y el domingo, según ha detallado el Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) en un comunicado, presidirá la entrega de premios.

Esta vez, la estancia del padre de Felipe VI será más larga que las habituales y es que Sanxenxo acoge una cita ineludible para los regatistas: el campeonato europeo de vela.

De tal forma, la ría de Pontevedra reunirá el 3 de octubre, jueves, a Juan Carlos I, que estará en Sanxenxo; Felipe VI, que inaugurará el Foro la Toja, en la isla de A Toxa; y a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que se encuentra en la Escuela Naval Militar de Marín donde continúa su formación castrense.