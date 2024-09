"Reconciliación", las memorias de Juan Carlos I que se publicarán en Francia el año que viene.

Siempre que sale un libro de un Rey o una Reina con carácter autobiográfico o con pasajes de conversaciones con el autor, hay revuelo o incluso polémica. Ocurrió en su dia cundo Jose Luis de Vilallonga publicó "El Rey: conversaciones con Juan Carlos I de España" y más aún cuando Pilar Urbano publicó "La Reina muy de cerca", a partir de conversaciones con doña Sofía. En medio de una Cumbre Iberoamericana, la Casa del Rey se vio obligada entonces a emitir un comunicado y salir al paso de pasajes que la autora atribuía doña Sofía y que no eran así. Por eso, que ahora se anuncie que don Juan Carlos está listo a publicar una autobiografía el año que viene, ha levantado expectativas, pero también encendido alguna que otra alarma.

Don Juan Carlos habla a corazón abierto

Con el título "Reconciliación", el rey Juan Carlos repasaría su infancia y adolescencia y los hechos más notorios de sus casi 40 años de reinado, a lo largo de más de 500 páginas. Es lo que ha avanzado hoy la revista francesa "Point de Vue", que ha tenido acceso a algún pasaje de libro, como aquel en el que el rey asegura que tiene "la sensación de que me están robando mi historia". La revista francesa señala que ya se habría llegado a un acuerdo con una editorial y que don Juan Carlos "explica aquí sus errores y malas elecciones. No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla a corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo".

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias -argumenta don Juan Carlos-. Los Reyes no confían, menos todavía en público sus secretos que permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios". ¿Por qué voy a desobedecer hoy? ¿Por qué finalmente he cambiado de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia" adelanta Point de Vue de las páginas del libro.

Juan Carlos I está de nuevo en Sanxenxo para su estancia más larga

Juan Carlos I, a sus 86 años, mantiene una vida activa con numerosos viajes. De hecho la noticia de este futuro libro se ha conocido mientras el padre del Rey se encuentra en una nueva visita privada a Sanxenxo, en Galicia, para participar en un campeonato de regatas. Es, además, la estancia más larga prevista de cuantas ha realizado a España -quince ya- que le va a tener quince días en Galicia. Coincidirá en el tiempo, además, con su hijo Felipe VI en un acto oficial en Pontevedra el dia 3 y con su nieta la princesa Leonor formándose como guardamarina en la Escuela Naval de Marín, apenas a media hora de Sanxenxo.

En agosto de 2020, trece años después de la muerte de Jose Luis de Vilallonga, el diario La Razón publicó en exclusiva que la viuda del escritor había podido escuchar las más de 72 horas de grabaciones con las confesiones de don Juan Carlos a su amigo, con pasajes interesantes aún no conocidos. Grabaciones que siempre han estado protegidas de cualquier filtración.