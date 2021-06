Pablo Alborán, nuevo embajador de UNICEF España: "Para mí no es sólo dar visibilidad, no sólo es poner un tweet"

El cantante Pablo Alborán ha sido nombrado nuevo embajador de UNICEF España y ha contado a Onda Cero la ilusión que le supone poder contribuir a la defensa de los derechos de la infancia. "Supone una responsabilidad, un compromiso, porque la labor que hace UNICEF es impresionante. Estoy loco ya por poder hacer un viaje sobre el terreno", ha explicado.

Este nombramiento como embajador, es un reconocimiento a su trayectoria en favor de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Un nombramiento que se han producido en un acto celebrado en Madrid y que refuerza el compromiso del músico con UNICEF y con los derechos de la infancia en todo el mundo.

"Tengo muchas ganas de hacer cosas que, ojalá, puedan fomentar el trabajo que hacen en todo el mundo. Es algo serio, porque para mí no es sólo dar visibilidad, no sólo es poner un tweet o un Instagram, o hablar de ello. Es un compromiso personal, un compromiso en tu día a día, que se extiende en tu diario laboral, en tus formas de hacer las cosas. Es algo que se instala y que quiero hacer con fuerza. Por eso creo que me han nombrado embajador. Quiero hacerlo bien y que sea útil lo que haga", ha destacado.

Referente para los más vulnerables

Es indudable que Pablo Alborán es seguido por millones de adolescentes y niños en todo el mundo y ese potencial es el que ha querido poner, precisamente, al servicio del bienestar de los más pequeños. "Yo no me considero un icono. Pero si puedo ser referente de algo, que sea de cosas buenas".

"Y para eso hay que seguir haciendo cosas buenas. Me considero una buena persona y si mi trabajo –que es a través de la música- permite un conducto más directo y encima con UNICEF podemos hacer un trabajo que sea para el mundo, pues que quieres que te diga, es un reto pero es una aventura y me apetece muchísimo, la verdad", ha apuntado.

Una implicación clave

"Desde UNICEF estamos muy agradecidos a Pablo Alborán por su solidaridad e implicación con la infancia, y hoy le damos la bienvenida como embajador para contribuir a impulsar nuestro trabajo con millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Su implicación activa está siendo y será clave para que juntos podamos reimaginar un futuro mejor para la infancia de todo el mundo tras la pandemia, que está poniendo en riesgo el futuro de millones de niños y niñas", ha señalado Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España.

Durante el evento de nombramiento como embajador Alborán ha recibido la camiseta de embajador de UNICEF España por parte del presidente de la organización.

Más de 8 años de compromiso activo con la infancia

A lo largo de su trayectoria, Pablo Alborán ha mostrado una especial sensibilidad e interés por la defensa de los derechos de la infancia y la juventud. El cantante comenzó a colaborar con UNICEF España en 2012. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y en los meses más duros de confinamiento, el cantante lanzó el single Cuando estés aquí, una canción inédita compuesta y producida desde su casa cuyos beneficios íntegros se destinaron a combatir la COVID-19 en España y en el resto del mundo.

Se volcó igualmente con UNICEF Won’t Stop, una iniciativa de UNICEF Estados Unidos para movilizar fondos para responder a la pandemia, a través de una actuación especial en streaming junto a otros artistas internacionales. Y, más recientemente, ha colaborado con el llamamiento de emergencia de India lanzado desde UNICEF para atender la complicada situación que vive el país por el aumento de casos de coronavirus.

Durante los últimos meses, también ha ayudado a difundir a través de sus redes sociales importantes mensajes de UNICEF para la prevención y protección frente al coronavirus, así como a visibilizar el impacto de la pandemia en los niños, niñas y adolescentes, y la respuesta que se está dando desde UNICEF.

Pablo Alborán también ha colaborado con la organización para visibilizar la situación de la infancia en países como Siria. El pasado mes de marzo, diez años después del inicio de la guerra en el país, el artista se unió al equipo #Mi10xSiria de UNICEF para dar a conocer la terrible situación en la que se encuentra el país y apoyar a los millones de niños y niñas sirios que necesitan ayuda humanitaria.

Asimismo, para celebrar el día Internacional de la Juventud 2020, Pablo Alborán se unió a la campaña de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos The World is in Our Hands para aumentar la conciencia mundial sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y alentar a todos los jóvenes a alzar la voz por la no discriminación y la igualdad para todas las personas.