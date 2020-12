Pablo Alborán: "Antes de salir al escenario es cuando más vivo me siento"

Pablo Alborán nos presenta en Más de uno su nuevo trabajo 'Vértigo', compuesto durante la cuarentena y que él mismo califica de un disco "muy real".

Cuenta que los minutos antes de salir al escenario son los mejores. "Es el silencio que precede a algo grande, son unos segundo que te quedas elevado del suelo y te crees más mortal que nunca. Es cuando más vivo me siento", comenta el artista andaluz.

Además, explica cómo le ha afectado la pandemia en la parte artística. "He seguido escribiendo canciones sin el objetivo de que vayan a ser escuchadas. Es cuando más espontáneo me he sentido, más fiel a mis raíces y a lo que quería hacer", aunque confiesa que con la publicación de este álbum es ahora realmente cuando siente ese vértigo al compartirlo con el público.