Óscar Puente: "La línea de alta velocidad Madrid-Andalucía no es una infraestructura ni abandonada ni olvidada"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acudido este jueves al Senado para dar explicaciones sobre la crisis ferroviaria desatada en las últimas semanas por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y los incidentes en las Rodalies de Cataluña.

Puente ha defendido su gestión y ha asegurado que no va a dimitir, a la vez que ha ensalzado a un sistema ferroviario español "muy seguro". "Estamos cerca del riesgo cero", ha asegurado el ministro.

El titular de Transportes, además, ha explicado que la línea Madrid-Andalucía, donde ocurrió el trágico accidente de Adamuz, "no está olvidada ni abandonada" y ha señalado que hacer una renovación integral de ella no significa "levantarla entera y volverla a construir, eso es impensable".

"No se toman decisiones aleatorias, sino que se hace conforme a un criterio técnico, y todas las actuaciones realizadas en la renovación están respaldadas por contratos públicos con pliegos técnicos detallados", ha explicado.

La investigación de la CIAF sigue apuntando a un defecto en el carril o en la soldadura como causa del accidente, un asunto sobre el que Puente ha dicho que aún "hay que delimitar".

"Aquí ni se ha mentido ni se ha ocultado información. Las actuaciones de renovación y modernización no se definen de manera genérica, ni política. Se definen en proyectos constructivos y conforme a la normativa ferroviaria. ¡Qué patas más cortas tendría una mentira al decir públicamente lo contrario de lo que dicen los documentos públicos!", ha defendido Puente sobre su gestión.

La comparación con otros países

Además de ensalzar el sistema ferroviario español, Puente ha explicado que las roturas de carril en vías de tren son habituales en otros países de Europa, pero que estas casi nunca producen accidentes con daños personales.

"Se producen con cierta frecuencia, pero casi nunca con pérdidas humanas o daños personales. Normalmente los sistemas de detección avisan y otras veces no, teniendo en cuenta los parámetros de seguridad que tenemos en la normativa", ha asegurado.

Defiende su gestión al frente del ministerio

Puente también ha defendido su gestión al frente del Ministerio de Transportes y, aunque ha reconocido que existe un déficit de inversión, ha culpado de ello a los Gobiernos anteriores del PP.

El ministro ha cuantificado en 30.000 millones de euros ese déficit, en función de lo que se invertía en 2009 frente a lo que se dejó de invertir entre 2012 y 2017. Desde entonces, la inversión ha ascendido de 1.700 millones de euros a 5.000.

"Se escudarán en la crisis económica. Yo no se si faltaron los recursos, lo que sí tengo claro es que la decisión no estaba, porque si no había dinero, al menos sí se podían haber preparado los proyectos para que cuando lo hubiera pudiéramos acelerar la inversión. Sin embargo, dejaron caducar las declaraciones de impacto ambiental, como la de la línea a Extremadura", ha lamentado.