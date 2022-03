La OMS advierte del riesgo de levantar restricciones: "la pandemia no ha terminado"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanzado una advertencia para recordar que todavía no se puede dar por terminada la pandemia y no hay que perderla de vista pese al mayor foco mediático en otros eventos como la guerra de Ucrania.

"Todos queremos dejar atrás la pandemia, pero no importa cuánto lo deseemos, aún no ha terminado", ha asegurado en vista del aumento de los casos especialmente en Asia y en algunas regiones de Europa. Además ha señalado que aunque la variante ómicron es menos agresiva que sus predecesoras "algunos países están sufriendo sus tasas de mortalidad más altas desde el inicio de la pandemia" con las personas mayores no vacunadas como las más vulnerables.

"Hasta que no logremos una alta tasa de vacunación en todos los países, seguiremos corriendo el riesgo de un alza de infecciones, con posibilidad de que surjan nuevas variantes capaces de esquivar las vacunas", advirtió. Las estadísticas de las redes sanitarias nacionales indican que un 64 % de la población mundial (casi dos tercios) ha recibido al menos una dosis de las 11.000 millones de vacunas administradas en el planeta, si bien ese porcentaje baja al 14 % en países de bajos ingresos.

Pese al aumento de contagios (7 por ciento), la semana pasada se produjo un descenso del 23 por ciento de muertes, la cifra más baja desde marzo de 2020. "Tras varias semanas de descensos, los casos notificados de Covid-19 vuelven a aumentar en todo el mundo, especialmente en partes de Asia. Estos aumentos se producen a pesar de la reducción de las pruebas en algunos países, lo que significa que los casos que estamos viendo son solo la punta del iceberg", ha advertido el director general de la OMS.

Tedros vaticina que los brotes y repuntes locales continuarán en las próximas semanas, especialmente en zonas donde se han levantado las restricciones. Así, ha alertado de que este aumento de casos provocará un aumento de muertes.

¿Por qué están aumentando los casos de Covid en todo el mundo?

Cuando parecía que estábamos dejando atrás la sexta ola, las cifras de la pandemia han comenzado a repuntar. ¿Cuál es el motivo? La doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, apunta a una "combinación de factores": la alta transmisibilidad de Ómicron y el sublinaje BA.2 y el levantamiento de las restricciones.

"La variante Ómicron es predominante, y esta se transmite muy intensamente, sobre todo el sublinaje BA.2, que es la más transmisible que hemos visto hasta la fecha", ha destacado.

De hecho, Van Kerkhove ha señalado que, en los últimos 30 días, el 99,9% de las muestras secuenciadas eran de Ómicron: el 75 por ciento del sublinaje BA.2 y el 25 por ciento del BA.1. Sin embargo, ha aclarado que no se han observado "cambios de gravedad" entre BA.1 y BA.2. "Sin embargo, se verán más hospitalizaciones por el mayor número de casos", ha asegurado.

También ha señalado que el levantamiento de las restricciones y el cese de los límites al movimiento han contribuido a esta mayor propagación del virus en los últimos días. "La información de que Ómicron causa enfermedad leve confunde, y es por eso que vemos que aumentan los casos. Comprendemos que el mundo tiene que avanzar, pero este virus se difunde de manera muy eficaz y, sin medidas adecuadas, el virus seguirá expandiéndose", ha señalado, insistiendo en la importancia de la vacunación.

El director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, ha recordado, además, que "la gran mayoría" de la gente que se enferma gravemente son personas mayores con otras afecciones que no han recibido la vacuna o, al menos, no la pauta completa. "Todos los países se deben asegurar de hacer que los individuos vulnerables accedan a vacunas. Todavía el virus se mueve con bastante facilidad", ha apostillado.