Una okupa denuncia al propietario por enviar a un matón a su casa para agredirla

Lorena Torres, de 29, ha denunciado que fue atacada -en la vivienda en la que vive como okupa- por un falso empleado de la compañía eléctrica enviado por el propietario de la casa.

La mujer ha relatado cómo a las 10:30 horas de este lunes, cuando regresaba de realizar unos trabajos en la calle, se percató de la presencia de un hombre trasteando el contador de electricidad de su casa. Lorena, que es madre de dos niños, de siete y un año de edad y que vive desde febrero de 2021 en una vivienda okupada ubicada en la calle San Cristóbal, en s’Arenal de Llucmajor, junto a su marido enfermo, dice que el hombre, de buenas a primeras, le dijo que "si le daba 150 euros en el momento se marcharía y lo dejaría todo tal y como estaba".

La mujer asegura que después de ese instante, el falso trabajador la agredió: "El falso trabajador me cogió de las manos, consiguió inmovilizarme y me golpeó con la cabeza en la pared. Yo no paraba de gritar y de pedir auxilio". En ese momento llegó una vecina para auxiliarla y el falso operario agredió a la mujer.

El agresor trabajaba para una subcontrata y lo envió el propietario del inmueble

Lorena relata que consiguieron que se fuera y llamar a la Guardia Civil. Cuando la Guardia Civil y la Policía Local llegó, los agentes identificaron al hombre y aseguraron que el supuesto agresor trabajaba para una subcontrata y que le enviaba la propiedad del inmueble.