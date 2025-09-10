Nacho Cano, con la cartilla de la Guardia Civil: "Son los únicos que nos van a sacar de esta ruina"

El músico y productor Nacho Cano participó anoche en El Hormiguero para presentar su nuevo espectáculo: 'Ibiza Paradise', justo cuando se cumple un año del escándalo judicial que salpicó a Malinche y por el que se le intentó inculpar de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores. Tras quedar absuelto, Cano ha acudido a la entrevista con Pablo Motos equipado con la cartilla de la Guardia Civil que escribió el Duque de Ahumada en 1845 y ha exclamado que "es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque creo firmemente que los únicos que nos van a sacar de esta ruina son esta gente".

Posteriormente, ha reivindicado que él no es "hijo de... ni vengo con trampas" y le ha agradecido a su público "seguir vivo", puesto que esto "no lo hago por mí, sino para que a nadie más le pase, para que sepáis cómo opera esta banda criminal que nos Gobierna, que es una banda criminal". Del mismo modo, y como hiciese hace un año, ha vuelto a vincular los ataques que ha sufrido con su amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Como la bestia negra es Ayuso, pues vamos a cargarnos a este, porque hemos intentado cargarnos al hermano, al novio, al primo, pues queda Nacho Cano".

Lo primero que ha destacado del proceso judicial que ha atravesado es que "lo primero, tienes que llamar al abogado que ha hecho los trámites, a ver si había hecho algo mal". Además, ha remarcado que en vez de intentar acabar rápido "no, llama a esta chica un día, a los dos meses, a otra y en este tiempo se van deteriorando contratos que a mí se me caen". "Me pide entre dos y seis años de cárcel y yo le digo: '¿por qué no me pides 30 ya?'", ha detallado, al tiempo que ha resaltado que "todo esto lo estaba haciendo sabiendo que se jubilaba.

Posteriormente, ha narrado lo que, a su parecer, es "mamoneo" durante el proceso de instrucción. "La Policía lo lleva en una mano -el atestado- al que está en ese momento adjudicando las cuestiones y en 10 minutos se adjudica al 19", ha informado, para más tarde mostrar que "la Policía ya sabía que cuando llegara al juzgado iba a ir esa jueza, quien lo único que me hace es pedirme el informe de la inspección de trabajo que dice que está todo perfecto y pide otro, que lo mismo".

"Todo era alargarlo y alargarlo, hasta que la Audiencia provincial ha dicho que se acababa el tema", ha relatado, así como ha lamentado que en este tiempo ha perdido contratos que le beneficiaban en Nueva York e Ibiza.

Con todo, ha aseverado que "esta semana va imputados ese inspector que me monta todo el día de las chicas", sin embargo, "el jefe de ese hombre, no solo le dan el toque, sino que le premian y ahora es jefe de la Policía Judicial". "Esa es la forma de trabajar del señor Sánchez y de Marlaska y de todos los que le rodean", ha concluido.