Una mujer escapa tras pasar dos años secuestrada y violada por su pareja en Murcia: para su familia estaba desaparecida

Su nombre es Salma y ha vivido una auténtica película de terror desde abril de 2024. Su familia denunció su desaparición e incluso se barajó que fuera voluntaria, pero nada más lejos de la realidad: estaba secuestrada en Murcia por un hombre que la ha violado a diario. El primer día le dio una paliza de muerte.

Fuentes de la Policía Nacional han informado de que el hombre de unos 50 años ha sido detenido como presunto autor de sendos delitos de violencia de género y detención ilegal. También han sido arrestados otros dos hombres como presuntos autores de un delito de encubrimiento, porque supuestamente conocían lo que pasaba, pero no lo denunciaron.

Logró escapar gracias a una escalera

El 1 de abril de 2024, SOS Desaparecidos lanzó una alerta para encontrar a esta mujer: 1,65 metros de altura, pelo castaño, ojos marrones y complexión física normal. Durante todo este tiempo, nada se supo de ella hasta que el pasado martes por la tarde consiguió escapar de la vivienda en la que estaba secuestrada.

Su captor cometió un error. La finca en la que se ubica la casa, en San José de la Vega, está rodeada por un muro imposible de escalar, y todos los días el hombre cerraba la puerta de acceso con llave. Sin embargo, ese día se dejó una escalera en el jardín. Salma aprovechó que el hombre dormía para salir, apoyar la escalera sin hacer ruido y saltar al otro lado del muro, tal y como ha contado el diario La Opinión de Murcia.

La víctima empezó a correr y llegó al centro de salud del Infante. Como tenía el cuerpo lleno de heridas y hematomas, los sanitarios avisaron a la Policía y a Emergencias. Allí, la mujer contó que el hombre la tenía retenida desde hacía dos años, que no salía a la calle desde entonces y que la sometía a diario a palizas y vejaciones por las cuales habría llegado a perder la visión de un ojo, entre otras lesiones.

Se está investigando como posible caso de violencia de género

En el momento del registro, autorizado por un juez de la Región, encontraron armas de fuego, estupefacientes y objetos que el hombre usaba para atar a la mujer. según fuentes policiales.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha confirmado que hay una investigación abierta y que, debido a la complejidad y sensibilidad del caso, no van a darse más detalles. Además, se está investigando como posible caso de violencia de género y detención ilegal.