música

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

El cantante sufría una fibrosis pulmonar desde hace tres años, cuando se lo diagnosticaron después de desplomarse en un concierto.

EFE

Madrid |

Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.

Este ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.

De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, quien como miembro del Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como 'Perdóname', 'Amor de verano', 'Esos ojitos negros' o 'Resistiré', recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.

