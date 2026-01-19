Muere el diseñador italiano Valentino Garavani a los 93 años

El célebre diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", señala el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, publicado en sus redes sociales.

La nota indicó que el velatorio tendrá lugar en Roma los próximos miércoles y jueves, y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma, a las 11:00.

Valentino formó tándem profesional y sentimental con Giancarlo Giammetti, de quien fue pareja durante más de una década, un dúo con el que sorprendió al mundo e hizo reinar al 'rojo Valentino', su color más emblemático del que aseguró quedar prendado durante una ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

En los años ochenta amplió su firma, y se convirtió en el primer estilista que se atrevió a lanzar una línea de ropa vaquera, una década en la que también obtuvo el reconocimiento oficial de su país: en 1985 fue nombrado Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana y un año después, Caballero de la República.

Retirado desde 2007, nunca se separó del costurero, dejando un legado de creaciones atemporales, plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados o volantes, que conservarán la belleza por mucho que pasen los años.

Fueron decenas las estrellas que vistió Valentino: Jessica Lange y Julia Roberts, que escogieron sus diseños para subir a recoger sus Oscars. O Máxima de Holanda, Mette-Marit de Noruega y Magdalena de Suecia, que le confiaron sus trajes de novia.

Su listado de amigas, clientas y musas continúa con nombre como Nati Abascal, Rosario Nadal, Gwyneth Paltrow, Marie-Chantal Miller o Olivia Palermo.