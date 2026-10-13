Muere a los 34 años el actor RJ Mitte, conocido por encarnar al hijo de Walter White en 'Breaking Bad'

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar al hijo de Walter White en la popular serie 'Breaking Bad', falleció este lunes a los 34 años, informaron sus representantes.

Mitte, quien se convirtió en un activista por los derechos de las personas con discapacidad a raíz de su experiencia viviendo con parálisis cerebral, murió en su domicilio en Brownsville (Texas).

El actor interpretó a Walter Jr en 'Breaking Bad', que se emitió de 2008 a 2013 y obtuvo 58 nominaciones a los premios Emyy, ganando 16 de ellas, incluidas dos a la Mejor Serie Dramática, según el recuento del portal especializado Deadline.

Su personaje en la serie también tenía parálisis cerebral y era hijo de Walter White, el protagonista, interpretado por el célebre actor Bryan Cranston, quien encarna a un profesor de química que se adentra en el mundo del narcotráfico tras descubrir que padece cáncer.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", dijeron sus representantes en un comunicado.

Agregaron que, basándose en su propia experiencia personal, aportó "autenticidad a su personaje y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad".

Los mensajes de sus compañeros

Actores como el propio Bryan Cranston o Dean Norris, también con papel en 'Breaking Bad', compartieron mensajes de despedida para el joven.