Los MIR se unen a los sindicatos médicos para exigir la dimisión de Mónica García: "Es un desprecio total y absoluto al esfuerzo de los opositores"

La asociación de médicos residentes MIR España ha pedido este viernes la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que consideran responsable del progresivo deterioro de la formación sanitaria especializada en nuestro país.

Esta petición se une a la de los sindicatos médicos que conforman el Comité de Huelga, que también han solicitado el pasado jueves su cese inmediato debido a "la reiteración en la manipulación del relato en los últimos meses" y por las "mentiras" que proceden del Ministerio.

Como parte del deterioro progresivo que reclaman los MIR se encuentra el aumento de la presión asistencial, un mayor desgaste, más incertidumbre y menos garantías de protección. También responsabilizan a Mónica García de la mala gestión del último proceso MIR, que ya acumula varias anomalías, ante las que la respuesta de la ministra ha sido, aseguran, "evasiva", "de propaganda" y de "negación de responsabilidades".

El presidente de la asociación MIR España, Jesús Arzúa, ha sentenciado que "la falta de apoyo institucional es flagrante, y la opacidad que ha habido durante todo el proceso del MIR es un desprecio total y absoluto al esfuerzo de los opositores".

El lunes arranca una nueva semana de huelga, la cuarta del año

Esta nueva petición por parte de los médicos residentes se suma a la de los sindicatos médicos, que acusan a la ministra de tergiversar la realidad durante las negociaciones por el estatuto profesional. Ante estas discrepancias con el Ministerio de Sanidad, los médicos afrontan desde este próximo lunes una nueva semana de huelga, que se extenderá hasta el jueves 30 de abril. Será, por tanto, la cuarta semana de huelga convocada este año, con la que los médicos pretenden reclamar un Estatuto propio y una jornada laboral justa.