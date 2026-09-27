Miles de personas llenan las calles de Madrid en una manifestación en defensa de la educación pública antes de ir a la huelga indefinida

Miles de personas -10.000 según la Delegación del Gobierno, 100.000 según los organizadores- han inundado las calles del centro de Madrid en una nueva protesta en defensa de la educación pública madrileña antes de la huelga indefinida convocada en el sector a partir del 14 de octubre.

El objetivo es la regularización de las horas lectivas, bajada de ratios en las aulas o "un salario digno para poder vivir en esta Comunidad" y equiparado al de otras Autonomías. El Comité de Huelga Unitario ha reunido a profesores, alumnos y familias bajo el lema 'Salvemos la pública' en una marcha que ha partido de Atocha y ha terminado en Sol, donde se han unido a la acampada que hay como protesta por la crisis de vivienda.

En la cabecera de la marcha, los portavoces de la concentración han clamado por la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y FP, y 22 en Educación Primaria, garantizando que el cómputo incluya "las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones".

Reclaman un aumento de sueldo, entre otras medidas

La secretaria de la Federación de Educación de CC.OO. Madrid, Aida Sanmillán, ha denunciado la pérdida del poder adquisitivo de los docentes madrileños, cifrada en un 21,9%, desde 2010 y ha pedido un aumento de los sueldos de 600 euros, para que las condiciones se asemejen a las de otras comunidades autónomas.

Por su parte, el portavoz de UGT, Chema Pinto, ha lamentado la "segregación escolar" presente en la educación madrileña, "la más alta" en España, y ha reclamado una escuela pública "que defienda el derecho a la igualdad de oportunidades".

Belarra anima a la sociedad a salir a las calles

Al terminar la manifestación, han leído un manifiesto en el que han denunciado que los profesores y las familias llevan "demasiado tiempo soportando políticas que deterioran la educación pública madrileña" y han cargado directamente contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Antes del comienzo de la manifestación, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que las protestas, huelgas y acampadas son "el camino para conseguir todo lo que hay que conseguir" porque "pueden cambiarlo todo, porque la gente se ha dado cuenta de que todas las transformaciones sociales, los grandes cambios se han producido cuando la gente se ha movilizado".