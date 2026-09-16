INTERVENCIÓN DE SALVAMENTO MARÍTIMO

Al menos tres muertos y un herido crítico en una lancha neumática con 82 ocupantes rescatada en Lanzarote

Tres personas han muerto y una ha quedado en estado crítico en una lancha que ha rescatado Salvamento Marítimo a 131 kilómetros de Lanzarote.

ondacero.es | EFE

Madrid |

Imagen de archivo del buque de Salvamento Marítimo Salvamar Al Nair tras rescatar a una patera.
Imagen de archivo del buque de Salvamento Marítimo Salvamar Al Nair tras rescatar a una patera. | EFE/ Adriel Perdomo

Tres personas han fallecido y una ha quedado en estado crítico en una lancha neumática con 82 ocupantes que ha sido rescatada por Salvamento Marítimo esta madrugada a 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote.

Según ha informado una portavoz de Salvamento, las salvamares Ácrux y Al Nair navegan en estos momentos con los supervivientes y los tres cuerpos hacia el puerto de Arrecife, donde se espera que lleguen en torno a las 09:30 horas (de Canarias).

Uno de los supervivientes, el que presenta peor estado de salud, va a ser evacuado en helicóptero desde el mar al hospital.

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