Mazón recomienda a vecinos y voluntarios con heridas vacunarse contra el tétanos ante una "posible epidemia"

Carlos Mazón ha anunciado que ya se están poniendo las primeras vacunas contra el tétanos en población en Valencia. Las dosis se suministran a vecinos y voluntarios en zonas afectadas por el temporal, especialmente en aquellos lugares que se encuentren húmedos o cerca del lodo.

"No descartamos una posible epidemia", ha asegurado Mazón, que ha hecho referencia a las aguas contaminadas a causa del temporal, y que también ha avanzado en Cope que la Generalitat ha pedido "un comité exprés de los mejores epidemiólogos" para comprobar la situación.

El presidente autonómico ha aconsejado la vacuna para todas aquellas personas que sufran "alguna herida o sangren en las labores de reconstrucción" y ha subrayado que es "muy importante" la valoración de este riesgo "lo antes posible", por lo que ha desvelado contactos con Mónica García, ministra de Sanidad, y el conseller de esta materia de la Generalitat, Marciano Gómez.

No obstante, Mazón ha pedido que no haya alarma entre la población, ya que se han restablecido "en tiempo récord" los 57 centros de salud de las zonas afectadas: "Ahora estamos respondiendo con prevención, no quiero ser alarmista, pero tenemos que ser totalmente preventivos".

Así, ante este riesgo epidemiológico, Mazón también ha anunciado el desplazamiento de material EPI a todas las personas que están en los puntos más afectados, con mascarillas y guantes, entre otros materiales.

Movilizado el CCAES, reuniones diarias y evaluación de riesgos

En este contexto, la ministra de Sanidad informó este domingo que se ha movilizado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y al Instituto de Salud Carlos III en previsión de los problemas de salud pública que puedan derivar de la catástrofe generada por la DANA.

En este sentido, García señaló que el Ministerio está manteniendo reuniones diarias con la Conselleria de Sanidad y trabajando con todos los equipos para abordar la vigilancia, prevención y control de los riesgos en salud pública así como elaborando los protocolos necesarios para la detección y el diagnóstico precoz.

Asimismo, indicó que en el seno del Consejo Interterritorial están coordinando las necesidades y la ayuda que todas las comunidades autónomas han ofrecido. A nivel europeo, la ministra explicó que están en contacto con la OMS Europa para apoyarse en expertos en inundaciones en el campo de la salud pública.

"Es fundamental seguir todas las medidas preventivas en la limpieza, alimentación y gestión de residuos", advirtió. En este punto detalló una serie de recomendaciones: "Usa ropa de manga larga, mascarilla, protector ocular y guantes, y lávate las manos con frecuencia para evitar la exposición a microorganismos patógenos o la inhalación de gases tóxicos".

Al mismo tiempo, García aseguró que desde la Generalitat han transmitido que actualmente disponen con capacidad suficiente para prestar asistencia sanitaria con medios propios y que la atención en urgencias hospitalarias se realiza con normalidad.

García también explicó que se está trabajando en cinco grupos coordinados para la protección de la salud pública: