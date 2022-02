Mascarillas en los recreos: en qué comunidades siguen siendo obligatorias y en cuáles no

Las mascarillas ya no son necesarias al aire libre tras la entrada en vigor este jueves del real decreto del Ministerio de Sanidad que elimina su obligatoriedad en espacios abiertos y que se enmarca en el descenso de la incidencia de la Covid-19 a nivel nacional.

Confusión en los centros educativos

El primer día sin esta obligación ha arrancado con cierta confusión en los centros educativos, en donde han surgido dudas sobre su uso durante el recreo. A pesar de que el real decreto exime del uso de la mascarilla en los patios de los centros educativos, varias comunidades autónomas continúan recomendando no quitársela y otras, por el contrario, avalan dejar de usarla en espacios al aire libre.

Andalucía

La Junta de Andalucía trasladará este jueves o mañana viernes a los centros educativos las instrucciones para modificar las directrices actuales.

Su consejero de Educación, Javier Imbroda, ha explicado que esta mañana se ha celebrado una comisión entre Salud y Educación, y las autoridades sanitarias han traslado que la mascarilla sólo sea obligatoria en espacios cerrados, por lo que se enviará una instrucción a los centros.

La medida, que afectará principalmente a los recreos, se implanta mañana y, según el consejero, se enmarca en "la prudencia", y ha dejado la puerta abierta a que algún centro quiera o no recomendarla voluntariamente.

Aragón

Los alumnos de primaria y secundaria de Aragón también dirán adiós a partir de este jueves a la mascarilla en los patios de los colegios, según ha informado el consejero de Educación, Felipe Faci, quien ha dicho que antes de tomar una decisión definitiva sobre esto, se estuvo esperando a conocer qué decía con exactitud el decreto publicado en el BOE: "No se hace ninguna excepción" sobre los espacios al aire libre de los colegios e institutos.

Islas Baleares

La Consellería de Salud balear ha informado que la mascarilla no será obligatoria en los patios de los colegios e institutos siguiendo el decreto aprobado por el Gobierno este jueves. A pesar de que la Consellería ha enviado un escrito a todos los centros educativos informando de la decisión, esta seguirá estando recomendada en aquellos espacios donde existan aglomeraciones.

Canarias

La Consejería de Educación del Gobierno canario ha confirmado que deja de ser obligatorio el uso de las mascarillas en los patios de recreo y espacios al aire libre de los centros educativos tras la publicación del decreto del Gobierno.

En todo caso, se mantiene la sectorización, es decir, la distribución de los grupos sectoriales en dichos espacios), que ya quedó establecida en los planes de contingencia de cada centro educativo. Al igual que en las Islas Baleares, se recomienda su uso en lugares donde puedan producirse aglomeraciones, como a la entrada y salida de los centros educativos.

Cantabria

La Consejería de Educación también ha adaptado sus protocolos al decreto aprobado por el Gobierno y ha establecido el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en los patios de los centros educativos, tal y como recoge una circular enviada a todas las escuelas explicando el procedimiento a seguir.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, los consejeros de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y de Educación, Rosa Ana Rodríguez, han dejado claro que desde este jueves no es obligatorio utilizar mascarillas en los recreos y ante las dudas que están planteando algunos centros educativos se han remitido al real decreto publicado en el BOE.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, ambos se han referido al real decreto del Ministerio de Sanidad que elimina la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, incluidos los patios de los centros educativos.

El real decreto solamente cita la excepción para el caso de eventos multitudinarios, que no es la situación de un patio de un centro educativo, ha dicho la consejera, quien ha señalado que hay algunos centros que tienen dudas y están contactando con la Consejería para conocer cómo aplicar la no obligatoriedad.

Castilla y León

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el BOE es de obligado cumplimiento y que el real decreto publicado no incluye ningún cambio específico en cuanto a los patios escolares. "Si el gobierno responde" para aclarar ese extremo, la Junta actuará "en el sentido que se determine", ha dicho.

En este sentido, su consejera de Educación, Rocío Lucas, ha condicionado la exención del uso de las mascarillas en los patios a que el Gobierno plasme previamente este anuncio en el protocolo sanitario aprobado para el inicio del curso escolar.

Cataluña

El gobierno catalán ha anunciado que, a partir del jueves, los estudiantes no tendrán que llevar la mascarilla en el tiempo de recreo. La medida estaba en vigor desde el inicio del curso 2020-21.

La portavoz, Patricia Plaja, ha explicado que es "una noticia esperada por las familias y los niños" y que está relacionada "con la mejora de la docencia, el aprendizaje, la salud emocional y el disfrute" de los estudiantes. En este sentido, Plaja también ha asegurado que "la comunicación no verbal es necesaria e imprescindible para los más pequeños en su aprendizaje".

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha determinado que desde el jueves 10 de febrero las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los centros educativos "durante los períodos de recreo y en el desarrollo de otras actividades siempre que se realicen, en ambos casos, en espacios al aire libre".

Así se recoge en la Orden 168/2022 de la Consejería de Sanidad que saldrá publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) por la que se modifica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, al objeto de adecuarla al contenido del Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Este Real Decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modula el uso de la mascarilla en el exterior eliminándose, con carácter general, la obligatoriedad de su utilización en espacios exteriores salvo en los eventos multitudinarios y en los andenes o estaciones de medios de transporte que se encuentren al aire libre.

Navarra

El Gobierno de Navarra, en función de la situación epidemiológica, ha acordado dejar sin efecto las medidas extraordinarias establecidas para la contención del COVID-19 a partir de las 00.00 horas del martes día 15 de febrero.

La nueva Orden Foral permitirá recuperar las condiciones y horarios ordinarios en los locales y actividades de hostelería, restauración y ocio nocturno y se eliminará la necesidad de presentar el pasaporte COVID salvo en lo contemplado para la movilidad internacional. Además, el uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio en los patios de los centros escolares, si bien será preceptiva en el interior de todo tipo de recintos y en los eventos multitudinarios.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana también permitirá quitarse la mascarilla al aire libre en los centros educativos, aunque el presidente Ximo Puig ha sido claro al decir que el hecho de que no sea obligatoria no implica que haya que quitársela. "Es la normativa que se ha aprobado y la apoyaremos. En la anterior ocasión que se quitó la mascarilla obligatoria, nosotros recomendamos que en la calle se siguiera llevando, por lo que no es una obligación quitársela, ni tampoco lo será en los centros educativos".

Extremadura

En el caso de Extremadura, algunos centros han hecho suya la norma del Gobierno de no llevar mascarilla en los recreos, aunque en otros continúa la recomendación de llevarla. Como ha podido comprobar el diario HOY de Extremadura, "bastantes centros de Badajoz y Cáceres decidieron mantener los tapabocas en los recreos. Los directores solo pueden realizar la recomendación a los padres" por el decreto del Gobierno.

Galicia

La comunidad dirigida por el 'popular', Alberto Núñez Feijóo, recomienda no quitársela durante los recreos, por lo menos hasta que los alumnos tengan la pauta completa de la vacuna, cuya segunda dosis comenzó a administrarse este jueves a los niños de 5 a 11 años.

Según explica el Gobierno gallego en una nota de prensa, aplicará la ley, en referencia al real decreto aprobado este martes por el Ejecutivo central, en la que se levanta el deber del uso de las máscaras en exteriores, pero mantiene "la recomendación de emplearla en aquellos lugares donde se puedan producir agrupaciones de un número importante de personas en espacios limitados".

Respecto a los colegios, los expertos del subcomité clínico, que se ha reunido estos días, han considerado que es recomendable seguir con la mascarilla donde haya un número elevado de personas que compartan un mismo espacio exterior. Un espacio donde habitualmente toman bebidas o alimentos, ha especificado la Xunta.

País Vasco

La mascarilla ha dejado de ser obligatoria en los patios de los centros educativos vascos después de que los departamentos de Educación y Salud del Gobierno autonómico hayan analizado la situación de la pandemia.

La consejería de Educación está haciendo llegar a los centros educativos una circular en la que informa de este cambio respecto al protocolo vigente que se actualizó a finales del pasado mes de enero.

Desde la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad, el alumnado vasco mayor de 12 años tenía que utilizar de nuevo la mascarilla en los recreos y actividades al aire libre organizadas por los centros educativos.

Asturias

La Consejería de Educación asturiana ha remitido una resolución a todos los centros en la que se recoge la norma aprobada por el Gobierno, que se aplicará también en colegios e institutos asturianos.

Por tanto, a partir de este jueves, se podrá ir sin mascarilla al aire libre, excepto en eventos donde no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros tanto de pie como sentado.

Región de Murcia

Al igual que en muchas comunidades, la aprobación de la nueva norma en el BOE ha hecho que los centros educativos también comiencen a implementar el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en los recreos.

No obstante, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha recomendado el uso de la mascarilla en espacios exteriores si no es posible guardar una distancia de seguridad de un metro y medio o en espacios en los que exista una gran concentración de personas.

Así, ha recordado que la Comisión Mixta acordó este miércoles que el uso de la mascarilla no será obligatorio en los patios de los centros escolares de la Región, si bien sí que deberá llevarse en interiores para los mayores de 6 años, así como en el transporte escolar.

La Rioja

En La Rioja, también se cumplirá la norma publicada en el BOE y la mascarilla no será obligatoria en los patios de colegios e institutos.