Una masa de aire africano disparará los termómetros: provincias afectadas por la ola de calor

Apenas han pasado unos días desde el inicio del verano, pero este fin de semana podríamos estar ante la primera ola de calor por culpa de la llegada de una masa de aire africano que dejará en la península temperaturas por encima de los 40 grados.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado que "estamos a las puertas de un importante episodio cálido que podría convertirse en la primera ola de calor de este verano, pues las temperaturas van a seguir subiendo en los próximos días en la mayor parte de España".

Desde este domingo y hasta el próximo miércoles el mercurio se situará entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época del año en amplias zonas del centro y el sur peninsular, que serán las áreas más afectadas por el calor. La Aemet ha confirmado que las temperaturas más elevadas se darán en los valles del Guadiana y el Guadalquivir, donde se superarán ampliamente los 40 grados e incluso los 42 en el valle del Guadalquivir.

También serán muy cálidas las noches, con temperaturas mínimas que no bajarán de los 20 grados en buena parte del área mediterránea, zona centro y mitad sur peninsular. No se descarta, incluso, que no se baje de 25 grados en alguna localidad costera o gran ciudad del interior de la mitad sur o del centro.

La predicción de la Aemet indica que hasta siete provincias estarán en los próximos días por encima de los 40 grados: Badajoz, Cáceres, Córdoba, Ciudad Real, Jaén, Toledo y Sevilla.

El día más cálido será el lunes, donde en la capital cordobesa se podrían alcanzar los 45 grados.

No se prevén grandes cambios para el martes y el miércoles, por lo que continuará el calor muy intenso en el centro y la mitad sur peninsular. Las temperaturas sí bajarán a partir del jueves, especialmente en la zona norte, donde podrían darse algunas lluvias.