Más detalles de la presunta agresión en los Feroz: así era la actitud de Javier Pérez Santana en la gala

Cada día se conocen nuevas informaciones sobre la fiesta posterior a los Premios Feroz y las supuestas agresiones sexuales. De momento, se han interpuesto dos denuncias por supuestas agresiones sexuales a la actriz Jedet y otro caso investigado por la Policía.

Por estos hechos fue detenido el productor Javier Pérez Santana, de 55 años, como presunto autor de una de las agresiones, ya que se encontraba todavía en el establecimiento donde ocurrieron los hechos cuando llegaron los agentes de la Policía Local.

El detenido, que fue puesto en libertad con cargos la noche del domingo, ha acumulado más testimonios sobre su conducta en la fiesta. Además, tal y como publica el diario El Mundo, varias fuentes presentes en la fiesta afirman que "ya iba como las Grecas en la gala" y que "su comportamiento era, como mínimo, excesivo y propio de alguien que ha consumido drogas o alcohol".

El escritor y periodista Bob Pop relató este lunes en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser que fue acosado en la fiesta de los Premios Feroz por el denunciado por presunta agresión sexual a la actriz Jedet: "vino tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso", algo que no pensó que podía denunciar, admitió.

La actriz Bibiana Fernández dijo en 'El programa de Ana Rosa' que "hubo un momento en que alguien me dio un pico, pero también La Terremoto me dio seis picos esa noche. Hubo como un segundo intento que me pareció que iba un poco más allá, pero no sé si es el mismo hombre"

Las fuentes de las que habla el diario El Mundo en su información aseguran que en la gala el comportamiento del productor era, como mínimo, excesivo, "propio de alguien que ha consumido drogas o alcohol".

"Fue muy efusivo con Almodóvar"

Las diversas fuentes consultadas por el periódico y presentes en la ceremonia afirman que llamó la atención el comportamiento del productor acusado con Almodóvar para darle la enhorabuena por su premio de honor: "fue muy efusivo". "Le dio un abrazo, dos besos, le dijo que le quería, y el propio Almodóvar estaba extrañado del comportamiento de una persona a la que no parecía conocer mucho", han asegurado.

El director de cine, Marc Ferrer, también ha compartido que sufrió acoso por parte del productor en la gala de 2023 y en la de 2022. El responsable de películas como ¡Corten! aseguró en su cuenta de Instagram que "el año pasado yo también viví en primera persona el acoso de este señor en los Premios Feroz".

En su publicación en la red social, Ferrer también describió cómo el productor le besó en la boca y en el cuello y le tocó el culo. "Conmigo estuvo así en dos ocasiones durante toda la noche. Y todo el rato preguntándome qué tenía que hacer para acostarse conmigo".

Las mujeres cineastas reclaman "tolerancia cero"

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y la Unión de Actores y Actrices han coincidido en reclamar "tolerancia cero" ante casos de agresiones sexuales, tras el episodio ocurrido en los Premios Feroz, denunciado este domingo, en el que ya ha sido detenido un hombre de 55 años.

"Nos da igual quien sea el agresor, es intolerable que ocurra este tipo de actos. La tolerancia cero es la pauta desde la que se debe empezar a trabajar cualquier tipo de decisión", ha asegurado la vocal de la junta directiva de CIMA, Virginia Yagüe.