Nuevos testimonios acusan al productor denunciado por Jedet: "Me preguntó qué tenía que hacer para acostarse conmigo"

Este fin de semana se han celebrado los Premios Feroz que entregan galardones a la mejores producciones audiovisuales del año. Tras la gala se celebró una fiesta en el Espacio Ebro de Zaragoza en la madrugada del domingo que se saldó con dos denuncias por agresiones sexuales.

Una de ellas es la que interpuso la actriz Jedet al productor Javier Pérez Santana. El periodista del Periódico de Aragón, Luis Miguel Gabás, ha revelado algunos detalles de lo ocurrido en Espejo Público de Antena 3. Zaragoza cuenta con protocolo de agresiones sexuales en el ocio nocturno. En la denuncia de Jedet se recoge en su testimonio que habría sufrido tocamientos en los pechos. Una vez que la actriz lo denunció, los vigilantes de seguridad llamaron a la Policía Local que no tardó en presentarse y proceder a la detención del productor en torno a las 6 de la madrugada.

Además, el periodista Luis Fernando Durán aporta su información respecto al caso, y añade que testigos señalan que antes ya se habría sobrepasado con otras chicas. A una de ellas la besa en el cuello y a otra en la boca sin permiso: "A mí lo que me dicen es que le toca el pecho y la parte más baja de la espalda. Ella le retira la mano y hay varios testigos que le dicen que se está sobrepasando. Le intentan parar los pies pero él sigue acosando a esta chica, por eso ella se va directamente a un vigilante de seguridad donde denuncia lo que está ocurriendo".

El Periódico de Aragón señalaba que el director, Adrián Silvestre, que ha dirigido la película de la productora de Javier Santana, fue identificado en la escena. Ha salido al paso en sus redes para negarlo: "Yo no estuve presente durante el altercado con la actriz, la llegada de la policía ni la posterior detención. No fue hasta el día siguiente que tuve conocimiento de lo sucedido, a través de la prensa. No estuve por tanto involucrado directa ni indirectamente ni en esta, ni en ninguna otra agresión sexual. No he sido detenido, denunciado ni investigado. Cualquiera que conozca mi trabajo y mi trayectoria sabrá lo especialmente sensible que soy con los temas de violencia sexual, que condeno rotundamente y que en ningún caso pueden tratarse a la ligera".

En el momento de la detención la Policía no tomó declaración a los testigos. Ahora recabarán los testimonios de esas personas y visionarán las imágenes de las cámaras de seguridad para tener la máxima información de lo sucedido.

El director de cine Marc Ferrer, conocido por películas como '¡Corten!', ha asegurado en su cuenta de Instagram que el 'modus operandi' de Santana era besar en la boca y en el cuello y tocar el culo. "Conmigo estuvo así en dos ocasiones durante toda la noche. Y todo el rato preguntándome qué tenía que hacer para acostarse conmigo", ha denunciado.