Sanidad propone que los preservativos sean gratis

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha defendido el uso del preservativo como medida más eficaz para combatir las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Por otro lado, ha recordado que su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) es algo que se está estudiando, pero que "lleva su tiempo y hay que tratarlo con las comunidades autónomas".

Así lo ha señalado en unas declaraciones realizadas este lunes en Oviedo, durante una visita a la Unidad de Hipoacusia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y donde ha valorado el "exitoso programa" asturiano de atención temprana a los niños con problemas auditivos.

A preguntas de los medios sobre las campañas de concienciación para fomentar el uso del preservativo, Carcedo ha insistido en que están trabajando en muchos ámbitos y ha insistido en el uso del preservativo como el método más eficaz contra las ETS.

Así, ha recordado que "de momento" se reparten gratuitamente en sitios estratégicos con gran afluencia de jóvenes, como el Orgullo LGTB o festivales de música, ante el repunte de determinadas enfermedades por una "cierta banalización" de enfermedades como la sífilis o la gonorrea.

Carcedo ha insistido en la necesidad de las campañas de información y concienciación y ha indicado su gratuidad es una cuestión que van a seguir estudiando, pero ha recordado que introducir nuevos productos en la cartera del Sistema Nacional de Salud "lleva su tiempo y hay que tratarlo con las comunidades autónomas".

La ministra ha indicado que esto sería un proceso largo y ha recordado que ya han finalizado la incorporación a la cartera de servicios de elementos protésicos auditivos, que ha entrado en vigor el 1 de julio incluyendo los elementos externos desde los 16 hasta los 26 años.

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de adaptar la ley antitabaco a las nuevas formas de fumar, como el vapeo y ha incidido en la necesidad de que las comunidades cumplan la ley "y de que si una terraza no cumple las condiciones no se puede fumar porque acumula humos que puedan perjudicar a los no fumadores".