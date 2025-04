El apagón masivo que ha dejado a millones de españoles sin luz también ha afectado a personajes públicos como Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid. El futbolista se encontraba en un tren cuando el sistema ferroviario colapsó, y compartió su experiencia en redes sociales con un mensaje que no ha pasado desapercibido.

En un storie de Instagram, Llorente publicó una imagen caminando por las vías del tren acompañado de la frase: "La vida pasa y las conspiraciones van haciéndose realidad."

El jugador rojiblanco añadió después otra reflexión: "En un mundo de locos es al cuerdo al que llaman loco."

Marcos Llorente, afectado por el apagón: "Las conspiraciones van haciéndose realidad" |

No es la primera vez que genera polémica

Las declaraciones de Marcos Llorente vuelven a colocar al futbolista en el centro del debate por sus opiniones personales, especialmente por su cercanía con teorías conspirativas. En otras ocasiones, ya había mostrado públicamente su escepticismo hacia temas científicos y sanitarios.

Chemtrails

En una de sus historias pasadas, Llorente compartió un vídeo con imágenes de estelas de aviones y el texto: "Basta ya." Los chemtrails son una teoría que asegura que las estelas de los aviones son productos químicos nocivos liberados a propósito.

Ese mismo discurso fue reforzado hoy por su pareja, que ha posteado: "Y cuántos vuelos hoy oye... Si sigues pensando que esto es condensación de aviones comerciales en vez de geoingeniería es porque no quieres mirar ni el cielo, ni el BOE/AEMET o la OMM..."

El controvertido “callo solar”

Otra de sus publicaciones que generó gran controversia fue durante unas vacaciones en Hawái, donde animaba a tomar el sol sin protección solar. "Esperando el amanecer, desayuno... sol (de 10-14h sin gafas ni crema solar)", escribió en ese momento. En otra declaración, incluso afirmó: "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes."

Sus palabras fueron respondidas por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla: "Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma. What a time to be alive."