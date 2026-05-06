Mar Manrique reflexiona sobre el periodismo digital en 'Un trabajo soñado': "El azar y el algoritmo juegan mucha parte"

Los 'modernitos' de Más de uno, Irene Ramírez y Emilio Doménech, han invitado al programa a la periodista Mar Manrique, compañera de Emilio en WATIF y autora de la newsletter Fleet Street, uno de los boletines de referencia sobre periodismo y cultura digital en España, con más de 10.000 suscriptores. De carácter quincenal, esta publicación ha consolidado su influencia en el sector, y ahora Manrique acaba de dar el salto al papel con su primer libro, 'Un trabajo soñado'. Además, está a punto de recibir el Premio a Periodista Joven del Año de la Asociación de la Prensa de Madrid, que le entregará la reina Letizia.

Durante la conversación, Alsina ha ironizado sobre el hecho de que una periodista vinculada al entorno digital publique un libro en papel, a lo que Manrique ha respondido que "siempre hace ilusión ir al kiosco y leerte en papel". En tono distendido, también ha señalado que en los agradecimientos del libro no aparece Emilio, a quien, ha bromeado, solo tiene que agradecerle la oportunidad de participar en WATIF TV.

Siempre hace ilusión ir al kiosco y leerte en papel

Un sector hermético

Manrique ha explicado que comenzó la carrera con la idea de trabajar en un medio tradicional, con su propia mesa en una redacción, pero al terminar los estudios se encontró con un sector muy hermético y difícil de acceder. "La carrera convencional no podía ser", ha reconocido, lo que la llevó a orientarse hacia el periodismo digital por su propia cuenta, un ámbito que considera lleno de oportunidades. Formada en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, ha apuntado que cuando estudiaba apenas se hablaba de internet como salida profesional, algo que, cree, sí está cambiando en la actualidad.

Entre los datos que destaca en su libro, subraya el crecimiento exponencial de los creadores de contenido en España, que entre los años 2020 y 2022 pasaron de 7 a 17 millones. Sin embargo, advierte de que eso no implica que todos puedan vivir de ello: "Internet nos ha vendido la idea de que cualquiera puede dedicarse a esto, pero la mayoría no logra monetizar sus contenidos". En esta línea, Alsina ha apuntado que ser creador supone "estar todo el día pringado", al convertirse uno mismo en su propia máquina de producción.

Internet nos ha vendido la idea de que cualquiera puede dedicarse a esto, pero la mayoría no logra monetizar sus contenidos

La periodista también ha señalado que una de las consecuencias de este modelo es que siempre hay "una pestaña abierta" en la mente pensando en cómo convertir cualquier experiencia en contenido. Además, ha destacado el papel del azar y del algoritmo en el éxito en redes sociales, poniendo como ejemplo a la humorista Tamara García, que se hizo viral tras publicar unos vídeos tras una visita al dentista y acabó dando el salto a la televisión. "Estamos emulando códigos sin entender que el azar juega un papel clave", ha afirmado.

Para escribir su libro, la periodista se trasladó a un coliving en Fuerteventura, donde convivió con nómadas digitales. Una experiencia que califica de muy enriquecedora y que le permitió realizar un "trabajo de campo" sobre este estilo de vida, cuyo concepto —según explica— se ha ido ampliando y transformando en los últimos años.