La madre de Marta Calvo carga contra Pedro Sánchez: "Llamó a Rocío Carrasco, pero a mí no"

Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, la joven valenciana presuntamente asesinada y descuartizada por Jorge Ignacio Palma redacta un escrito dirigido a todos los grupos parlamentarios, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en busca de apoyo y solidaridad hacia su hija.

"Quiero que me hablen como padres o madres, no como políticos. Y si se niegan a hacer esa reforma, les preguntaré qué pensarían si estuvieran pasando por una situación como la mía" asegura en una entrevista para ABC. "Hablaré con quien haga falta hasta conseguirlo", añade.

El caso de Marta Calvo

Marta Calvo valenciana vivía en Estivella y desapareció el 7 de noviembre de 2019 presuntamente asesinada y descuartizada por Jorge Ignacio Palma. El cadáver no ha sido encontrado aún, y el acusado de su muerte no solo no desvela qué hizo con el cuerpo, sino que da la impresión de querer jugar con los investigadores de la Guardia Civil.

Respecto a la posibilidad de encontrar el cuerpo de Marta, Marisol Burón afirma: "Confío en la Guardia Civil, en la UCO. No pierdo la esperanza, porque lo perdería todo".

Un reclamo a Pedro Sánchez por "una muestra de apoyo" que nunca llegó a recibir

La madre de la víctima muestra su desconcierto ante Sánchez que llamó a Rocío Carrasco por teléfono a raíz de que contara que fue víctima de malos tratos "y a mi, en cambio, no; ni él, ni nadie... ¿Es ella más que mi hija por ser famosa? ¿Por qué no me llamó como madre de una víctima? Su asesinato también es machista... A ver si descuelga el teléfono y da una muestra de apoyo, de solidaridad. Es lo mínimo".

Por esta razón, acudirá este viernes al Congreso de los Diputados e intentará reunirse con representantes de "todos los partidos políticos" para pedir una reforma del Código Penal que tenga más en cuenta a las víctimas y endurezca la pena para aquellos asesinos "que no revelen dónde está el cuerpo de la víctima". Advierte que no va ha parar hasta conseguirlo: "Quiero reunirme con todos, da igual su color político" asegura.

Según dice: "Las leyes se han quedado obsoletas" y mantiene una postura firme ante lo reclamado: "Si para cambiar la ley hay que recoger firmas, lo haré. A Marta ya no le va a servir de nada, pero debo hacerlo. En España sale muy barato matar".