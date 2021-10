La Guardia Civil reactiva la búsqueda de Marta Calvo en un pozo de Manuel

LEER MÁS Reactivan la búsqueda de Marta Calvo tras encontrarse nuevas pistas

La Guardia Civil ha iniciado una nueva fase en la investigación del asesinato de Marta Calvo y ha retomado esta mañana la búsqueda del cuerpo de la joven de Estivella (Camp de Morvedre), desaparecida en Manuel (Ribera Alta) hace ahora casi dos años. En esta ocasión, los trabajos de la Benemérita se centran en un pozo sin sellar y de treinta metros de profundidad próximo a la citada localidad de Manuel, donde una vecina habría visto el coche del acusado con el maletero abierto pocas horas después del crimen. De momento, esta nueva fase no arroja resultados.

Se trata de una nueva serie de investigaciones que se inicia quince días después del fin de los últimos trabajos llevados a cabo tanto por la Guardia Civil como por las brigadas de los Bomberos de la Diputación de València. En aquella ocasión, las diferentes actuaciones tampoco dieron resultados tras casi una semana de inspecciones en un vertedero ilegal de Castelló y de desbroce de los barrancos más próximos. Entonces, la alarma saltaba después de que la Benemérita, gracias a la geolocalización del móvil del principal implicado, Jorge Ignacio Palma, descubriera que este había mentido en su declaración inicial y sí había estado en esa zona tras haber cometido el crimen.

"Una situación compleja" para la familia

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, ha querido enviar un nuevo mensaje de ánimo a la familia de Marta Calvo. En declaraciones ante los medios de comunicación, Calero ha asegurado hoy que sus allegados están viviendo “una situación compleja” y, por ello, les ha transmitido públicamente el esfuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la zona de búsqueda. “Lo que puedo decir es que la investigación no ha parado, sigue adelante. La Guardia Civil, hasta que no cierra un caso, no para de investigar”, ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat.

“Lógicamente, en la investigación van apareciendo algunos indicios que, lógicamente, la Guardia Civil tiene que ir a investigar. Para eso está la investigación”, ha analizado Gloria Calero tras ser preguntada por esta nueva fase en la investigación del asesinato de Marta Calvo. El único acusado de su desaparición, Jorge Ignacio Palma, permanece en prisión después de su detención. Calvo y Palma habrían mantenido un contacto sexual en noviembre de 2019 y, según él, la chica falleció de forma accidental en un episodio de relaciones sexuales y cocaína y, posteriormente, descuartizó el cuerpo y distribuyó sus restos por contenedores.