La longevidad podría llegar en 2045, según Eva Gª. Sáenz de Urturi

La autora vitoriana considera que con esta trilogía cierra un ciclo vital que comenzó al inicio de su carrera literaria. Una versión a la que pondrá punto y final el próximo año con 'El camino del padre'.

Este nuevo thriller aúna lo mejor de la novela histórica y la fantástica y en ella podemos encontrar flashbacks de la prehistoria, de los celtas o de los pueblos escitas del norte del Mar negro. Ya en las siguientes entregas tendrán cabida la Época vikinga y otros momentos históricos como la erupción del Vesubio en Pompeya o la Edad Media.

Cantabria, el epicentro de la novela

Las tierras cántabras es el lugar de origen de los primeros longevos y donde transcurre gran parte de la trama. Junto a Eva García Sáenz de Urturi hemos recorrido los principales escenarios de la novela: el Museo Arqueológico de Cantabria y sus alrededores repletos de acantilados, las cuevas de Monte Castillo y la ciudad de Santander.

La longevidad como tema central de la saga

Sin confundir longevidad con mortalidad porque siempre está la espada de Damocles y que los personajes crucen mal una calle... ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si le gustaría ser longevo? Quedarse, por ejemplo, en los 30 años físicamente, mientras las experiencias siguen avanzando. Según la autora, no queda mucho para que pueda ser real.

Eva García Sáenz de Urturi asegura que algunos de los científicos más relevantes de la actualidad consideran que el momento va a llegar y que para ello se están haciendo inversiones billonarias. Por su lado, cree que los médicos piensan que el envejecimiento es una enfermedad y que todo lo que asociamos con la vejez son síntomas: la artritis, la demencia, etc. "Esta enfermedad, podemos frenarla y revertirla", sostiene la autora, quien añade que "la solución se estima en 2045, aunque la duda es si va a ser solo una solución solo para las élites". A qué precio pondrán la pastilla o la inyección. También "es un tema de los gobiernos", si se va a democratizar o no para dar solución a una población cada vez más envejecida. En todo caso, "no llegaría a todos los países y seguirá habiendo un primer y tercer mundo", lamenta Sáenz de Urturi.

Sinopsis de 'La Vieja Familia'

En esta novela podemos adelantarnos al futuro viajando también al pasado para ver cómo afecta a los personajes la longevidad. Una controversia que narra la historia de Iago del Castillo, un carismático longevo de más de diez mil años, que trabaja al frente del Museo de Arqueología de Cantabria y que se ve arrastrado, en contra de su voluntad, a dirigir una investigación genética alrededor del envejecimiento: sus hermanos Nagorno -un conflictivo escita de casi tres mil años- y Lyra -una huidiza celta de dos mil quinientos años-, cansados de enterrar durante siglos a sus familias efímeras, están obsesionados con identificar su rara mutación para poder tener hijos longevos. Su día a día se divide entre la búsqueda del gen longevo y su trabajo en el museo. Pero todo comienza a cambiar el día que conoce a Adriana Alameda, la joven y talentosa prehistoriadora que han contratado para ocupar la vacante de conservadora jefe.