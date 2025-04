Ketty Garat defiende el boicot al libro sobre José Bretón: "Es una aberración moral"

La periodista Ketty Garat ha defendido el boicot al polémico libro sobre el crimen de José Bretón, al que califica de “salvajada” y “basura cultural”. Garat insiste en que el debate no gira en torno a la legalidad o la libertad de expresión, sino que es un asunto profundamente moral y ético.

“Esto no es una cuestión legal. Es una cuestión moral que es diferente”, señala Garat, que señala que este tipo de publicaciones “revictimizan” y “blanquean” delitos tan graves como el de la violencia vicaria. José Bretón asesinó a sus dos hijos en 2011 con el único objetivo de infligir dolor a su exesposa, Ruth Ortiz. El caso conmocionó a España y se convirtió en un símbolo del maltrato más cruel.

Garat rechaza frontalmente la censura desde un punto de vista jurídico, pero apeló al juicio ético y colectivo: “Estoy completamente a favor de defender el boicot a este tipo de libros. No desde el punto de vista legal ni judicial, sino desde el punto de vista moral. Esto es una aberración que todos debemos contribuir a que no se pueda realizar”.

“No me resigno a establecer un debate moral sobre qué tipo de productos estamos consumiendo. Hacer un libro morboso basado en un asesinato real de dos menores es mierda. Lo digo así, con todas las letras”, añade.

“Yo no lo quiero leer, no quiero comprarlo, y hago campaña en contra de que se lea”, concluyó Garat, apelando a la conciencia individual y colectiva: “Hay cosas que nos hacen daño aunque nos gusten. Hay que luchar contra esa pulsión morbosa. No todo vale”.