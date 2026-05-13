JUPOL denuncia una purga de escoltas tras el abordaje de Vito Quiles a Begoña Gómez: "La decisión es de Presidencia"

El pasado 29 de abril, Vito Quiles compartía en sus redes un vídeo en el que se podía apreciar cómo una de las amigas de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, se lanzaba encima de él para evitar que fuera grabada.

Unas imágenes muy polémicas que, desde Moncloa, han indicado que fueron posteriores a una supuesta agresión a la mujer del Ejecutivo en el interior de una cafetería. Begoña Gómez, por tanto, presentó una denuncia contra el agitador Vito Quiles por intimidación y agresión.

Este martes, según sindicatos policiales, Interior se habría encargado de apartar de sus funciones a tres de los cuatro escoltas que ese día acompañaban a Begoña Gómez. Una información que el sindicato judicial JUPOL sostiene y que valora como que han sido "castigados".

"Lo único que hicieron fue cumplir órdenes de Begoña Gómez"

Esta decisión de ser apartados y "castigados" habría llegado desde arriba, concretamente desde Presidencia. Afirman que, en el momento en el que sucedieron los hechos, "lo único que hicieron fue cumplir las órdenes que les dio Begoña Gómez, que fue romper esa cápsula de seguridad estrecha que tenía ella para encontrarse en un momento de privacidad".

La portavoz de JUPOL, Laura García, ha expuesto que "hemos podido contrastar que, efectivamente, tres compañeros que estaban de escolta el día del suceso con Vito Quiles, con Begoña Gómez, han sido castigados y apartados de su puesto".

Respecto al cuarto escolta, "se ha puesto a disposición", y declaran que se ha sentido "ofendido", "lógicamente, después de ver esta situación". Según indica LaSexta, desde Moncloa no tienen intención de valorar esta información ni realizar ningún tipo de comentario