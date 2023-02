La jueza ofrece a una amiga de la víctima denunciar a Dani Alves por tocamientos

Dani Alves continúa en prisión tras su ingreso el pasado 20 de enero por una supuesta agresión sexual en un baño privado de la discoteca Sutton en un baño privado. La jueza que instruye el caso ha ofrecido a una de las amigas de la víctima denunciar también al brasileño por tocamientos.

A una de las jóvenes, según han relatado a la magistrada, el futbolista brasileño se le aproximó y le rodeó la cintura con sus brazos, mientras que a la otra llegó a hacerle tocamientos en sus partes íntimas, lo que, han precisado, les hizo sentir "incómodas".

En el transcurso de la declaración, la jueza instructora ha recordado a la joven que sufrió tocamientos en sus partes íntimas que tiene la posibilidad de denunciar los hechos, lo que la testigo ha rechazado para no restar relevancia a la agresión sexual grave, la que sufrió su amiga.

Las dos chicas que acompañaban a la víctima han declarado como testigos ante la titular del Juzgado de instrucción número 15 de Barcelona. Las testigos han ratificado en el juzgado que Alves también las abordó con evidente intención sexual. Declaran que en el reservado , estuvieron charlando con Alves y su amigo, momento en el que el futbolista las magreó, según su versión, tras lo que el investigado se dirigió a la puerta que comunicaba al baño privado y, desde allí, hizo un ademán a la víctima para que se acercara.

Su relato subraya que tras la puerta que Alves señaló, pensaban que había otra sala o un espacio dónde fumar y no un baño. Prueba de ello es que una de ellas cuando tuvo necesidad de ir al aseo lo hizo al general de la planta baja.

Las testificales han respaldado el relato de la víctima, que cuando fue atendida por personal de la discoteca, se mostraba reticente a denunciar a Dani Alves mientras repetía: "No me van a creer". Por su parte, la defensa del futbolista, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, ha señalado a EFE que "persisten las inconsistencias. No debo extenderme más por expresa indicación del juzgado", ha agregado.

El futbolista permanece en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero por orden de la jueza, que ordenó su encarcelamiento al apreciar un elevado riesgo de fuga dada su capacidad económica, el hecho de que dispone de doble nacionalidad -española y brasileña- y la inexistencia de convenios de extradición entre España y su país de origen.