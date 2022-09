Un joven denuncia en redes un caso de bullying hacia su hermano pequeño el día de su 11 cumpleaños

Un joven ha recurrido a las redes sociales para denunciar un caso de bullying o acoso escolar hacia su hermano pequeño. Ocurrió este miércoles en las instalaciones del CEIP Es Puig de Lloseta, un municipio mallorquín, donde sus compañeros de escuela de verano decidieron humillar al menor de 11 años el día de su cumpleaños. El pequeño Izan quiso celebrar esta fecha tan señalada con los niños que componían su clase, invitándolos a comer una tarta, cuando estos se procedieron a reírse de él adaptando las palabras "gordo" y "foca" a la canción de "Cumpleaños Feliz".

Al enterarse de lo ocurrido, su hermano mayor colgó un vídeo de los hechos en Instagram, manifestando el daño que habían causado a Izan. "Hoy mi hermano cumple 11 años, ayer emocionado fue a comprar una tarta para celebrarlo en el colegio" comenzaba relatando en su publicación, "sus compañeros en vez de cantarle el cumpleaños feliz, lo que han hecho ha sido empezar a cantarle, pero llamándole ‘gordo, foca’ y más nombres los cuales no son agradables para un niño de su edad".

Posteriormente el menor se sentó solo en el patio, llorando, antes de ser atacado de nuevo por "el grupo de mal educados". "El niño ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda, que no quería vivir más, pues no es la primera vez que se lo hacen, el lleva 4 años en ese colegio aguantando insultos, peles escupitajos y más", concluía, señalando a los profesores por "hacer la vista gorda".

El colegio podría denunciar por difamación

Miquel Bujosa, director del centro mencionado en la publicación de Instagram, ha asegurado que plantea presentar una denuncia ante la Guardia Civil por difamación. Acusa al joven de haber señalado al centro y acusado a los profesores de no hacer nada. Además, también ha señalado que es "impensable" que algo así ocurra en un colegio, alegando que el centro se encontraba cerrado por vacaciones escolares y lo ocurrido es ajeno a su control.

El autor de la publicación ha añadido posteriormente que los hechos no habían ocurrido en ámbito lectivo, si no durante una escuela de verano, aunque denuncia que "esto no viene de ayer, son meses y meses". Por su parte el regidor de Educación de Lloseta, Tomeu Ripoll, ha informado que se han puesto en contacto con la empresa responsable de la actividad y con los padres tanto del menor como del grupo de chicos que participaron en el acoso.

Las redes se vuelcan con Izan

Son muchas las personas que han querido aliviar la situación del menor participando en un video masivo en redes sociales. Entre ellos, algunas caras algunas caras conocidas han decidido apoyar a Izan, mostrando total repulsa repulsa ante los casos de acoso escolar.

Entre las caras más reconocibles se encuentran las cantantes Chanel y Aitana, el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y los actores Jordi Sánchez, Paula Echevarría, Miren Ibarguren, Loles León, Nacho Guerreros y Petra Martínez.

Aitana, por ejemplo, mostró su deseo de "invitarle a algún concierto" y "sobre todo, conocerle". Griezmann también le ha querido desear un cumpleaños feliz, animándole a disfrutar de la vida. "Un abrazo muy fuerte, ánimo y aquí te espero para ver un partido cuando quieras en el Wanda” finalizaba el video.

El creador de contenido Ibai Llanos también ha mencionado la situación en un directo, diciendo que "son chavales de 11 o 12 años y evidentemente esto es por culpa de la educación o de lo que vea en casa o de lo que vea en el centro". Zanjó el tema señalando que "el bullying escolar es algo que te jode, que te destroza toda la vida y te deja o te puede dejar unas consecuencias muy importantes cuando creces y eres más mayor".

El bullying, factor de riesgo para la conducta suicida

Un informe realizado por la organización Save the Children alerta del incremento de los trastornos mentales en niños, niñas y adolescentes. Señalan que un 3% de ellos tuvieron pensamientos suicidas el año 2021 mientras que los accidentes, suicidios y lesiones autoinflingidas se sitúan como causa externa principal de mortalidad entre los más jóvenes. Únicamente el año 2020 fallecieron 61 niños, niñas y adolescentes por suicidio.

El acoso escolar es uno de los factores de riesgo en estas situaciones, ya que las víctimas de bullying tienen 2,23 veces más de riesgo de padecer ideaciones suicidas y 2,55 veces más riesgo de realizar intentos de suicidio. El ciberacoso o ciberbulling aumenta el impacto todavía más, ya que no solo afecta a la víctima si no que el propio perpetrador tiene más posibilidades de mostrar este tipo de comportamientos.

¿Qué puedo hacer si mi hijo sufre bullying?

La Asociación Canaria No al Acoso Escolar (ACANAE) explica que no hay que mostrar ningún tipo de preocupación ante la situación que está enfrentando tu hijo. Los pasos a seguir serían:

Demuestra determinación y positivismo , así transmitirás mejor tu apoyo.

, así transmitirás mejor tu apoyo. Comienza con pequeños pasos , conociendo la situación a través de lo que el niño o niña cuenten y poniéndose en contacto con el tutor o tutora.

, conociendo la situación a través de lo que el niño o niña cuenten y poniéndose en contacto con el tutor o tutora. Una vez expuesto el problema a las autoridades competentes, el centro será el que deba activar el protocolo de actuación correspondiente e informar de manera continua a los padres. Este proceso puede ser lento, pero en caso de que se realice correctamente será muy eficaz.

e informar de manera continua a los padres. Este proceso puede ser lento, pero en caso de que se realice correctamente será muy eficaz. En caso de que la situación persista, el siguiente paso sería pedir ayuda psicológica externa al centro para que evalué la situación y aporte herramientas que puedan ayudar a la víctima a lidiar con la situación.

para que evalué la situación y aporte herramientas que puedan ayudar a la víctima a lidiar con la situación. Finalmente, si nada parece funcionar, siempre se puede acudir a la Consejería de Educación o ponerse en contacto con las autoridades pertinentes.

¿Qué puedo hacer si es mi hijo quién hace bullying?

Los padres tienen que buscar posibles cambios en la conducta de sus hijos, ya que en caso de que hayan mostrado un comportamiento agresivo con anterioridad es posible que lo esté ejerciendo en la escuela. La página web de Salud Siempre, un programa de salud mental llevado a cabo en el Condado de Ventura (California, EE.UU), señala los siguientes patrones:

Trae de la escuela dinero o juguetes extra, libros o ropa "nueva".

Tiene un comportamiento cruel o malo cuando habla de otros niños.

Excluye a otros niños de actividades.

En este caso, el procedimiento sería el siguiente: