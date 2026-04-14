Un joven acusado de agresión sexual por "perrear" sin consentimiento podría afrontar dos años de cárcel

Un joven de 23 años será juzgado en Valencia acusado de un delito de agresión sexual tras bailar "perreando" con una joven sin su consentimiento en una discoteca de Mislata. La Fiscalía solicita para él dos años de prisión, tres de libertad vigilada y una indemnización de 1.000 euros, al entender que durante el baile se vulneró la libertad sexual de la víctima.

El caso se ha convertido en uno de los primeros en los que un movimiento corporal en un contexto de ocio nocturno, sin tocamientos directos en zonas íntimas, podría ser calificado como delito sexual al amparo de la ley del "solo sí es sí".

Reconstrucción de los hechos

Según la versión del Ministerio Público, divulgada por el medio Las Provincias, los hechos tuvieron lugar la madrugada del 19 de abril del pasado año, en torno a las 5:30 horas. El acusado, al parecer, se aproximó por detrás a una joven venezolana que bailaba con un grupo de amigos.

El informe del fiscal relata que el joven "la tomó repentinamente por las caderas, con intención libidinosa, acercando su cuerpo al de ella" y que, durante ese movimiento, "sus genitales rozaron las nalgas de la víctima a través del pantalón".

Cuatro días más tarde, la mujer presentó una denuncia ante la Guardia Civil, tras interpretar la situación como una invasión de su intimidad y una acción no consentida.

La versión del acusado: un baile consentido

El abogado del joven niega los hechos y asegura que el contacto fue parte de un baile compartido y consentido. Afirma que ambos estuvieron "perreando" libremente y que no hubo ninguna actitud intimidatoria ni forzada. En caso de que se apreciara una conducta reprochable, la defensa considera que solo podría encajar en el tipo de "vejación leve", una infracción castigada con penas menores y no con prisión.

"El Ministerio Fiscal está interpretando como agresión algo que en el contexto del ocio tiene otra lectura", sostiene la defensa, que cree que el juicio marcará un precedente sobre cómo la justicia interpreta el consentimiento en entornos como discotecas o festivales.

El papel de la Ley del "solo sí es sí"

El caso se analiza bajo la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aprobada en 2022, que introdujo el principio de que solo el consentimiento explícito valida cualquier interacción sexual. Bajo esta normativa, no es necesario que exista violencia, intimidación o tocamientos directos para que se configure una agresión.

La Fiscalía considera que "el mero hecho de generar contacto físico con connotación sexual, sin consentimiento, basta para vulnerar la libertad de la otra persona". Esta posición se apoya en la reforma legal que equipara cualquier acto de carácter sexual sin consentimiento claro a una agresión.

Posibles implicaciones judiciales y sociales

El juicio, que se celebrará en un juzgado de lo penal de Valencia, podría tener impacto en la interpretación futura de los delitos sexuales en España. Si el tribunal falla en contra del joven, la sentencia podría consolidar un criterio más amplio sobre lo que se entiende como contacto sexual no consentido, extendiendo la aplicación de la ley del "solo sí es sí" a contextos de ocio y baile.

Fuentes jurídicas expone que un fallo condenatorio "abriría una nueva dimensión en la jurisprudencia", al reconocer que un roce con carga sexual, aunque sea fugaz y a través de la ropa, puede considerarse agresión. Esto podría influir en decisiones posteriores de otros tribunales y modificar la forma en que se interpretan las relaciones físicas en entornos sociales.

En cambio, si el veredicto resultara absolutorio, el caso podría reforzar una lectura más restrictiva del concepto de agresión sexual, delimitando qué grado de contacto o intencionalidad resulta penalmente relevante.