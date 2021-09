José Andrés, el cocinero que pone sus fogones a disposición de los más necesitados

El chef José Andrés es reconocido por su labor humanitaria en aquellos lugares en los que ha habido una catástrofe natural, la última de ellas, con la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. El cocinero español no lo ha dudado ni un segundo y se ha plantado en la isla canaria para dar de comer a todos los afectados que han sido desalojados de sus viviendas y han visto como la lava se tragaba todos sus recuerdos.

Según ha explicado el chef a través de su cuenta de Twitter, está trabajando en La Palma de del cocinero Serafín Romero, actual jefe de productos frescos de la cadena de supermercados Spar en la isla afectada. Y aunque son muchos los que alaban el trabajo que José Andrés va realizando por todo el mundo, junto a la ONG World Central Kitchen que él mismo fundó, ¿qué es lo que realmente se sabe de él?

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?

El chef José Ramón Andrés Puerta, conocido mundialmente como José Andrés, nació en Mieres, Asturias, el 13 de julio de 1969, aunque cuando él era muy pequeño su familia se trasladó a Barcelona. Allí, en la Ciudad Condal, es donde José Andrés comenzó su aventura culinaria, ingresando a los 15 años en la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona.

Su inquietud por la cocina no acabó ahí, ya que durante esos años, compaginó los estudios con las prácticas en el restaurante El Bulli, dirigido por Ferran Adrià. A los 21 años terminó sus estudios y decidió continuar su carrera en Estados Unidos, en el restaurante Paridis Barcelona de Nueva York, que finalmente acabó cerrando, al igual que los restaurantes donde estuvo cocinando, El Dorado Petit y El Cid.

José Andrés decidió trasladarse a Washington, su actual lugar de residencia y donde ha abierto varios restaurantes en los que sirve comida española y algunas especialidades latinas. Actualmente, tiene abiertos 31 restaurantes por todo Estados Unidos.

Restaurantes de José Andrés en Washington

Jaleo, en el 480 7th Street, NW: Es el primer restaurante donde introdujo la cocina de tapas en el país y se puede encontrar comida mediterránea española y latina. Tras el éxito obtenido ha abierto más restaurantes en otras partes de EEUU, como en Chicago (500 N Clark St), en Crystal City (2250 A Crystal Drive Arlington), en Disney Springs (1482 Buena Vista Drive, Orlando) y en Las Vegas (3708 Las Vegas Boulevard).

Oyamel, en el 401 7th Street, NW: En este restaurante sirve comida mexicana.

Minibar, en el en el 855 E Street, NW: Los platos que ofrecen en este local, con dos Estrellas Michelín, combinan arte, ciencia, tradición y técnica. Este restaurante es de los más famosos que posee, donde incluso los Obama celebraron su aniversario de boda.

Barmini, en el 501 9th Street, NW: Es el bar de cócteles situado al lado de Minibar.

China Chilcano es el restaurante de comida peruana de José Andrés situado en el 418 7th Street, NW.

Think food lab, situado en el 701 Pennsylvania Ave, NW: Según explica en su página web "es un espacio único de aprendizaje y experimentación que alberga una serie de conceptos culinarios rotativos".

Zaytinya, en el 701 9th Street, NW: Se trata de otro restaurante en el que ofrecen comida mediterránea.

Otros restaurantes

The Bazaar by José Andrés, se pueden encontrar en el 1701 Collins Avenue de Miami Beach de Florida y en el 2535 S Las Vegas Boulevard, en Las Vegas, Nevada. Aunque se espera que abra otros dos restaurantes en Chicago y en Nueva York.

China Poblano, situado en 3708 S. Las Vegas Boulevard, en Las Vegas, Nevada. Ofrecen comida china y mexicana.

En É by José Andrés se pueden comer platos españoles de vanguardia. Está situado en el 3708 Las Vegas Boulevard South, en Las Vegas, Nevada.

Fish by José Andrés, en The Cove Atlantis, One Casino Drive, Paradise Islan, Bahamas. Se puede disfrutar de la cocina tradicional de las Bahamas.

Mercado Little Spain, en 10 Hudson Yards, en Nueva York, se pude saborear la comida tradicional española.

En el Ovations by America Eats, Wolf Trap, situado en el 1551 Trap Road, Vienna, se puede disfrutar de comida americana.

Los BeefSteak de José Andrés se encuentra repartido por todo el país. Según explica en la web es "un concepto de comida rápida de verduras".

Además, José Andrés tiene su servicio de catering y cuenta con los food trucks a los que ha llamado Pepe.

Programa de televisión

Por otra parte, el chef también tuvo un programa de cocina en Radio Televisión Española (RTVE) entre los años 2005 y 2007, llamado Vamos a cocinar con José Andrés. Durante el programa enseñaba trucos culinarios y las mejores recetas españolas e internacionales. Además, cada día estaba acompañado por algún personaje popular.

Asimismo, también tuvo una aparición como invitado en el programa de cocina de la cantante y actriz Selena Gómez, Selena + Chef, que se emite en HBO Max. Juntos, prepararon un platos típicos españoles, incluido el "pan tumaca" con jamón.

Labor humanitaria

En 2010 fundó la ONG World Central Kitchen, según explica el propio cocinero en el perfil de Twitter: "Dondequiera que haya una lucha que deje a gente hambrienta por no poder comer, ahí estaremos". Gracias a la labor que realiza José Andrés junto a miles de voluntarios por todo el mundo, han podido ayudar a millones de personas preparando más de 50 millones de comidas, durante diferentes crisis humanitarias en Haití, Perú, Houston, Puerto Rico, California, Hawai, Indonesia, Guatemala, México, Florida, Nebraska, Mozambique, Colombia, Venezuela, etc.

Terremoto de Haití

El 12 de enero de 2010, Haití sufrió un grave terremoto que sacudió la isla, tan solo seis años después de que un ciclón la arrasase por completo en 2004. En Fonds-Verrettes vivían aproximadamente 3.000 personas que se vieron afectadas por estas devastadoras catástrofes naturales, por ello, José Andrés no lo dudó y se trasladó al lugar de los hechos para poder ayudar como mejor sabe, con la cocina.

Con ayuda de su amigo Manolo Vílchez, José Andrés desplegó unas cocinas solares que habían llevado allí, ya que eran conscientes de que no iban a tener electricidad, y guisó un arroz con guisantes y maíz para medio centenar de personas. Esto no fue suficiente para abastecer a todos los que necesitaban ayuda, por lo que el chef no tuvo más remedio que improvisar, pidió que le trajeran un poco de pan, consiguió unas latas de conservas de un colmado que había quedado en pie tras el terremoto y elaboró un plato de migas con sardinas para todos los que quedaban.

Su labor no había terminado y siguió durante los días siguientes dando de comer a miles de personas que lo habían perdido todo. Esta labor le llenó profundamente, según relató el propio chef meses después para el diario El Mundo: "Como cocinero nunca en mi vida me sentí más querido. Alimentar al mundo y erradicar el hambre comienza con pequeñas gestas".

Puerto Rico, arrasado por el huracán María

En 2017, el huracán María arrasó Puerto Rico, dejó al 100% de la isla a oscuras, al 60% de la población sin agua y 2.975 personas perdieron la vida. El chef se trasladó junto a los cientos de voluntarios de World Central Kitchen para darles de comer. José Andrés elaboró una paella para más de 650 personas, repartieron en los hospitales cientos de bandejas de comida y agua entre la población.

Además, según publicó el periodista Bill Weir de la CNN, al día siguiente tenían planificado preparar comida para más de 5.000 personas.

Ayuda a España durante el coronavirus

Según indica la propia organización en su página web, durante la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del coronavirus, que comenzó en marzo de 2020, la ONG sirvió en España 33 millones de comidas.

Otros lugares donde han actuado

Además, recientemente han actuado también en Honduras, Guatemala y Colombia dando más de 300.000 comidas tras el paso de los huracanes Eta e Iota. En California y Oregón la ONG preparó 68.000 comidas tras los múltiples incendios forestales. En Louisiana, hicieron 162.000 comidas tras el paso del huracán Laura.

En Iowa, sirvieron 13.000 comidas tras los destrozos provocados por una tormenta severa en Cedar Rapids.

En Beirut, la ONG de José Andrés preparó 190.000 comidas tras la explosión que se registró en el puerto y en las Bahamas, 3 millones de comidas después del huracán Dorian.

Reconocimientos

El chef de 52 años, que consiguió la nacionalidad estadounidense en noviembre de 2013, a sido nominado a ganar el Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones (2018 y 2019) y ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en el 2021, y con la medalla Nacional de humanidad en 2015, por la labor humanitaria que realiza con su ONG World Central Kitchen.

Asimismo, José Andrés ha sido nombrado en la lista de 'Las 100 personas más influyentes' por la revista Time hasta en dos ocasiones (2012 y 2018). También ha sido premiado como 'Chef excepcional' y 'Humanitario del año' por la fundación James Beard.

El chef también ha sido galardonado con el premio Basque Culinary World Prize, en 2020, "por aportar una respuesta global y colaborativa desde la gastronomía a uno de los retos mundiales más apremiantes de la actualidad con su proyecto colectivo para hacer frente a la situación provocada por la COVID-19", según anunciaba la organización.

Familia

Actualmente, José Andrés vive en Washington con su familia compuesta por su mujer, Patricia, que le apoya en todos sus proyectos, y sus tres hijas, Carlota, de 22 años, Inés, de 20 y Lucía, de 17.

Tichi, como llaman a su mujer, definió a su marido durante una entrevista en Más de uno con Carlos Alsina de la siguiente manera: "Sigue siendo el soñador desastre que casi saldría descalzo de casa si no voy detrás de él y que es feliz".

Sus tres hijas estudiaron, hasta los 14 años, en el prestigioso colegio The Woods Academy, en Bethesda, a 10 kilómetros de Washington. A continuación, terminaron el colegio en el Stone Ridge School of the Sacred Heart y ahora Carlota, la mayor, estudia en el Stern School of Business, una subdivisión de la Universidad de Nueva York.