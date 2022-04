Jada Pinkett asegura que Will Smith sobrerreaccionó al abofetear a Chris Rock en los Oscar

Sin duda alguna, el bofetón que Will Smith proporcionó a Chris Rock en la gala de los Oscar pasará a la Historia de los premios, además de haber dividido a la sociedad entre los que apoyan al actor, los que condenan el acto de violencia y los que todavía piensan que se trata de un mero montaje.

Aunque ya han pasado dos semanas y son numerosas las estrellas de Hollywood las que se han pronunciado sobre el tema, incluidos Will Smith, Chris Rock y los hijos de la pareja, todavía faltaba saber cuál era la opinión de la actriz y mujer de Will Smith, Jada Pinkett.

Recordemos que Will Smith agredió a Chris Rock por haber hecho una broma sobre el cabello de su mujer, que padece alopecia y lleva rapada la cabeza, comparándola con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Tras los hechos, Smith pidió disculpas a Chris Rock por su comportamiento y reconoció sentirse avergonzado debido a que sus actos estuvieron fuera de lugar. "Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", señaló.

Además, el actor anunció, poco más tarde, que abandonaba la Academia de Hollywood y confirmó que aceptará "más consecuencias" por parte de la Academia.

Por su parte, el agraviado comunicó que no tomaría acciones legales en contra de Will Smith por la agresión. "Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello. Y será serio", sostuvo Rock.

Jada no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas

Ahora, se ha conocido qué es lo que piensa Jada Pinkett sobre todo esto, en boca de una persona cercana a la familia en declaraciones a 'US Weekly'. Según confirma, la actriz no apoya a Will Smith en su decisión.

Según la fuente cercana, Jada "no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan". Y alega que "es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas".

Asimismo, añade que "fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró".