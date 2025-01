Irene Montero, tras el vídeo de la declaración de Errejón: "Es él quien debe asegurarse de que hay consentimiento"

El exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, aseguró en su declaración ante el juez que si hubiera visto "malestar" por parte de Elisa Mouliáa no le habría propuesto ir a su casa.

Errejón declaró el pasado 16 de enero como imputado por un presunto delito de agresión sexual tras la denuncia de la actriz Elisa Mouliáa. Este lunes se ha hecho público el vídeo de su declaración ante el juez Adolfo Carretero donde niega las acusaciones de Mouliáa y asegura que todo "fue consentido".

Por su parte, la actriz se ha reafirmado en su denuncia contra Errejón y ha acusado al expolítico de intentar forzarla para mantener relaciones sexuales a pesar de que ella le expresó que "se sentía muy incómoda": "El paró porque yo me zafé". Además, aseguró que si tardó en denunciar fue "por miedo".

La exministra de Igualdad, Irene Montero, se ha pronunciado en redes sociales tras la declaración de ambos y ha recordado que "sólo sí es sí significa que es él quien debe asegurarse de que hay consentimiento", tras conocerse el vídeo del interrogatorio del exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón.

"Sólo sí es sí significa que es él quien debe asegurarse de que hay consentimiento. Exigir a las mujeres resistencia expresa -asumiendo que solo hay agresión si hay violencia o intimidación- es cultura de la violación y un prejuicio de la justicia patriarcal. No demos pasos atrás", ha asegurado Montero en un mensaje en la red social X.

El juez a Errejón: ¿Lo del 'solo sí es sí' es fabulación?

Durante el interrogatorio a Errejón, el magistrado insistió sobre si el expolítico notó en algún momento el malestar que declara la actriz. "Usted es todavía un hombre público, un hombre político. Si usted hubiera notado una mínima queja de ella o deseo de no continuar o tal, ¿hubiera continuado usted con ella?", le preguntó.

"De hecho, la prueba es que la única vez que dice, 'oye, me voy a ir, estoy muy agobiada con mi hija', se va", respondió el que fuera líder de Más País. En este momento, el magistrado le preguntó si "paró" cuando Mouliáa le recordó la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual con la frase de "solo sí es sí".

Según consta en el vídeo de la declaración, Errejón contestó: "En la vida real la gente no habla así. Lo que me dijo es 'estoy agobiada por mi hija y me quiero marchar'". Ante su respuesta, el magistrado le preguntó entonces si lo de "solo sí es sí" era una "fabulación". "La razón que le digo es que estaba agobiada por su hija, al final es más que comprensible", añadió el exdiputado.

A preguntas de la abogada de la actriz, Errejón negó que ella se hubiese resistido aquella noche. "Entiendo, por lo que usted ha contado aquí, que ella en ningún momento de la noche, en ninguno de estos escenarios que ella describe, ni le empujó, ni le separó, para impedir que usted se le acercara", señaló la letrada. El exdiputado insistió: "Ella nunca hizo eso".

Errejón reiteró que todo lo sucedido aquel día fue consensuado y negó presiones o agresión alguna. "Yo no lo hago. No soy una mala persona, pero además... Joder, soy una persona pública", agregó.

Durante la comparecencia, el instructor también preguntó al exdiputado si vio a Mouliáa "muy ebria" la noche de la fiesta. Errejón contestó que no, que ni siquiera habían tomado dos cervezas.